Tante adesioni per l'iniziativa 'Carissimo Babbo Natale'

martedì, 21 dicembre 2021, 13:13

Grande adesione dei negozi di Capannori alla seconda edizione di 'Carissimo Babbo Natale', l'iniziativa ideata dall'associazione culturale 'Telia' e supportata dall'associazione 'Ridolina', dalla Capannori Servizi e dal Comune di Capannori che vede la collaborazione della piattaforma di marketplace Townforyou. Sono infatti circa 50 le attività commerciali del territorio che nel periodo delle festività si trasformeranno nella "Casa di Babbo Natale" dove i cittadini potranno acquistare un regalino personalizzato per gli anziani della Casa di riposo 'Gori' di Marlia. Le tipologie di negozi che hanno aderito sono varie: prodotti alimentari, profumerie e articoli per la persona, fiori e piante; abbigliamento e merceria; gadget e articoli vari. Gli esercizi commerciali aderenti riceveranno adesso la lista dei doni che gli anziani di 'Casa Gori' avrebbero piacere di ricevere e i cittadini potranno acquistare un regalo della lista e scrivere un biglietto augurale personalizzato che saranno fatti recapitare al destinatario. Coloro che lo desiderano potranno lasciare il proprio recapito al negoziante per ricevere un eventuale riscontro da parte di chi ha ricevuto il dono.

"Obiettivo di questa iniziativa è esprimere agli anziani di Casa Gori la vicinanza della nostra comunità agli ospiti della casa di riposo in occasione delle festività natalizie. - afferma l'assessore alle attività commerciali, Serena Frediani -. Riteniamo bello e importante rallegrare il loro Natale con alcuni piccoli doni che esprimono l'affetto della cittadinanza nei loro confronti. Siamo soddisfatti dell'alto numero di attività commerciali che hanno dato la disponibilità ad accogliere la lista dei pensierini desiderati dagli anziani dando la possibilità a chi lo voglia di far recapitare loro un piccolo dono e credo che in tanti compiranno questo bel gesto".

Di seguito la lista degli esercizi commerciali che hanno aderito a 'Carissimo Babbo Natale':

Segromigno in Monte: Supermercato Sigma via Piaggiori Basso 77, Pasticceria Il girasole, via Nuova, 64; Artisti e artigiani di Pandora (Artigianato); Farmacia SS.Annunziata Via Nuova, 60/B.

Segromigno in Piano: Da Renata via delle Sane Vecchie,9 .

Camigliano:Bianchi abbigliamento, via Nuova, 133.

Gragnano:Temperani Pasticceria, via Pesciatina, 852; Le delizie di Napoli (ristorante),via Pesciatina, 842.

Marlia:Cartomania (cartoleria), via Paolinelli, 25; Glamour (abbigliamento) via Paolinelli, 51/A; Principessa della Natura (erboristeria) via Paolinelli, 25/B;L'Orto di Luca (alimentari) via Paolinelli, 31L; Parafarmacia Marilla, via Paolinelli, 22;Fiori e piante Franchini Antonella, via di Cortinella, 27; Enofood Il Davo (enoteca, gastronomia), viale Europa, 201; Tutto carta (articoli da regalo),viale Europa, 295; Panificio Stefani (pane e dolci da forno) via del Monumento, 27; La serra del sole (fiorista) via Giacomo Puccini, 1; Alimentari Bianchi, via del Monumento, 14;Pasticceria Del Cima, via Masini, 26;

Lammari:Nuovo Panificio Pardini (pane e dolci da forno) via Lombarda, 249; Ristobar Si Va (Bar ristorante),viale Europa, 54;Dolce Casa viale Europa, 54;Le chicche preziose (articoli da regalo),via del Cimitero, 10C; Masini (Centro Commerciale Alimentari), viale Europa, 83 ; 175; Marionnaud Parfumeries (prodotti di bellezza), viale Europa, 1; La Casa di Alice viale Europa, Lammari.

Lunata: Fiorista Fiordaliso, via del Casalino, 30; Profumeria Franca, via Pesciatina, 1A; Texnova, Via Pesciatina,161/163; Edicola Portobello (articoli da regalo), via Pesciatina, 98; Florio - Tutto per i capelli, via Pesciatina, 69/71; Pasticceria Pinelli,via Pesciatina, 146

Capannori: Pieri Florovivaistica, via provinciale Romana; Mavi Moda (abbigliamento), via del Popolo,1; 2L (abbigliamento), Via Romana, 249-251; Edicola Il sorriso (articoli da regalo) via dei Babbi, 4; La rosa damascena (erboristeria), via don Aldo Mei, 64K; Pasticceria Pracchia,via del Popolo, 15/17; Carattere (abbigliamento), via Pesciatina, 433; Farmacia di Lappato,via Pesciatina 922;

Zone:Piazzetta dei fiori (fiorista)via Pesciatina 269/271

Tassignano:Panificio Lazzeroni (pane e dolci da forno), via della Stazione, 2.

San Leonardo in Treponzio: Le Chicche di Paola (articoli da regalo), via di Tiglio, 431

Porcari: Libreria Bella storia, via Roma,5; Esterina, via del Centenario, 13.

Lucca: Giovanni Paladini Edicola Tabacchi, via Borgo Giannotti, 457.

Pescia: Ada Abbigliamento, via Lucchese 181-Ponte all'Abate.

I cittadini possono acquistare i doni destinati agli anziani di 'Casa Gori' fino al 28 dicembre.