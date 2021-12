Torna a Capannori l'iniziativa 'Carissimo Babbo Natale'

Altri articoli in Piana

sabato, 11 dicembre 2021, 12:32

L’amministrazione comunale ha in programma la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria per gli spogliatoi della palestra dell’Istituto Comprensivo di Camigliano e per la copertura della palestra piccola. La giunta nei giorni scorsi ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell'intervento che prevede un investimento di 280 mila euro

sabato, 11 dicembre 2021, 12:07

Da martedì 14 dicembre a giovedì un viaggio multiculturale con grandi artisti da Libano, Mozambico e Turchia nella sede dell’associazione a Porcari

venerdì, 10 dicembre 2021, 16:09

Ha preso il via questa mattina il nuovo progetto 'Una radice nel futuro!' promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con Legambiente Capannori-Piana Lucchese per coinvolgere gli studenti in un percorso di sensibilizzazione sull'importanza degli alberi nel migliorare gli spazi in cui viviamo

venerdì, 10 dicembre 2021, 14:20

Bellezza e innovazione per spazi didattici sempre più accoglienti e inclusivi. Lunedì prenderanno il via i lavori di ampliamento per circa 600 metri quadrati della scuola primaria Orsi-La Pira a Porcari

venerdì, 10 dicembre 2021, 10:30

Fratelli d'Italia Capannori porta a casa un importante risultato politico grazie all'approvazione ieri sera, da parte del consiglio comunale di Capannori di una mozione riguardante i PUC (Progetti Utili alla Collettività), obbligatori per chi percepisce il reddito di cittadinanza

giovedì, 9 dicembre 2021, 18:11

La notizia è arrivata nel pomeriggio di giovedì e ha scosso tutta la Folgore Segromigno, società che da 50 anni opera nel calcio dilettantistico e giovanile. All'età di 85 anni è scomparsa la figura storica della società, il presidentissimo Alfredo Chelini