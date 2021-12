Piana



Un calendario ricco di iniziative nel nuovo centro di Capannori

sabato, 4 dicembre 2021, 11:43

Sarà un Natale particolarmente ricco di iniziative quello che si svolgerà nel nuovo centro di Capannori, appena riqualificato grazie ai lavori realizzati dall'amministrazione comunale che hanno reso più bello e vivibile il 'cuore' del capoluogo. Con il contributo del Comune che ha collaborato con il Centro Commerciale Naturale, è stato realizzato un calendario di eventi sotto il nome 'Natale a Capannori' che si concentreranno in particolare nel fine settimana del 18 e 19 dicembre con l’inaugurazione del parco e del nuovo centro di Capannori, mercatini artigianali, mercato ambulante di Natale, casa di Babbo Natale ed eventi musicali in programma nella centrale via Carlo Piaggia. Già accese le luci natalizie nelle strade e dell'albero di Natale posto nei pressi della scuola primaria.



“Ci eravamo presi l'impegno con il Centro Commerciale Naturale di Capannori di contribuire alla realizzazione di iniziative natalizie nel centro di Capannori a fronte dei disagi che gli importanti lavori di riqualificazione hanno inevitabilmente generato a commercianti e residenti e così abbiamo fatto - afferma l'assessore al commercio, Serena Frediani-. L'obiettivo è animare e rendere attrattivo il nuovo centro di Capannori in occasione delle festività natalizie in modo che tante persone possano recarvisi per fare gli acquisti natalizi ed anche per usufruire delle varie occasioni di svago e di intrattenimento in programma”.



Il programma delle iniziative nel dettaglio: sabato 18 dicembre: ore 15.00 inaugurazione del riqualificato centro e parco pubblico di Capannori con l'intervento musicale della Filarmonica 'Giacomo Puccini' di Colle di Compito e della banda spettacolo 'La Campagnola’ di Marlia; ore 15-18 Mercatini di Natale, stand di esposizione, vendita e laboratori con prodotti interamente realizzati a mano a cura degli artigiani-artisti di Pandora; ore 15-18 'Mondine e vin brulè' insieme ai volontari della Misericordia di Capannori; ore 15 Paolo Pee Wee Durante (tastiere) Jazz & Blues; ore 17.00 intervento di Roberto Castello di presentazione delle maschere esposte da Abdou Ngoupayou; ore 18.00 Paolo Pee Wee Durante (tastiere), Zeno Marchi (chitarra), Andrea Melani (batteria) Afrobeat e Dance Club condotto da Genito Molava.



Domenica 19 dicembre ore 8.00-20.00 Mercato ambulante; ore 15-18 Mercatini di Natale, stand di esposizione, vendita e laboratori con prodotti interamente realizzati a mano a cura degli artigiani-artisti di Pandora; ore 15.00-18.00 'Mondine e vin brulè' insieme ai volontari della Misericordia di Capannori; ore 15.00 Fabio Saccomani con lo spettacolo 'La grande festa delle bolle di sapone'; ore 17.00 Fabrizio Gronchi (fisarmonica), ballo liscio.

Sabato 18 e domenica19 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nei pressi della scuola primaria di Capannori sarà presente 'La casa di babbo Natale' dove i più piccoli potranno consegnare le loro letterine.