Un fine settimana di eventi natalizi ad Altopascio e Spianate

giovedì, 9 dicembre 2021, 14:52

Si respira aria di Natale ad Altopascio e a Spianate. Tanti, infatti, gli appuntamenti che animeranno il weekend nella cittadina del Tau e nella sua frazione più popolosa che, quest'anno per la prima volta, ha proposto un ricco calendario di eventi e iniziative.

GLI EVENTI AD ALTOPASCIO. Si comincia domani, venerdì 10 dicembre, dalle 14.30 alle 16.30 alla Riserva Naturale del Lago di Sibolla: qui infatti si terrà il laboratorio aperto ai bambini e alle loro famiglie dal titolo "L'inverno fuori dalla finestra" per scoprire come vivono gli animali durante i mesi più freddi. A seguire, sarà possibile visitare la Riserva. Per info e prenotazioni: 3386553603; naturadimezzo@gmail.com.

Sabato 11 dicembre, grande festa ad Altopascio. Alle 12 si terrà lo show cooking per imparare a fare il croccante, in via Cavour. L'appuntamento sarà replicato alle 16 e anche domenica 12, negli stessi orari. Sempre dalle 16 e fino alle 19, spazio al Piccolo Villaggio degli Elfi con la caccia al tesoro, la baby dance, racconti e giochi. In piazza della Torre, invece, c'è la Magica stanza di Babbo Natale, con Santa Claus e il suo elfo pronti a ricevere letterine e desideri. L'iniziativa è ideata e realizzata da ilnatalechevorrei.com. Immancabile lo stand a cura della Misericordia di Altopascio con cioccolata, bomboloni caldi e chicchi. Domenica 12 dicembre, largo alla musica e agli spettacoli. Dalle 16 alle 18 la Banda Bassotti street band riempirà le vie del centro con uno show itinerante, mentre alle 17, in piazza della Magione, andrà in scena "Lovett e il Lupo". Nel pomeriggio, ancora appuntamento con Babbo Natale e il suo elfo e con le bontà della Misericordia di Altopascio: castagne, vin brûlé, cioccolata calda e chicchi.

Per tutti, una grande sorpresa: sabato e domenica, in piazza Tripoli, i più piccoli potranno fare un giro sul pony.

GLI EVENTI A SPIANATE. Sabato 11 e domenica 12, dalle 14.30 alle 18.30, lo spazio festa di Spianate accoglierà il magnifico mondo di Babbo Natale. Domenica, inoltre, il centro della frazione sarà interamente dedicato al divertimento di grandi e piccini con musica, animazioni i golosi necci con la ricotta a cura della Pro Loco di Spianate. Dalle 15 alle 17 Babbo Natale sarà disponibile per ascoltare i desideri di grandi e piccini e per qualche foto nell'evento curato dalla Misericordia di Altopascio, mentre la New Generation Street Band e il trampoliere animeranno le vie del centro con musica e spettacoli. Sempre domenica 12, sarà inaugurata la mostra di pittura con gli elaborati dei bambini della scuola primaria di Spianate.

I calendari delle iniziative natalizie sono consultabili sul sito www.ioscelgoaltopascio.it e sulle pagine Facebook: "Comune di Altopascio", "Centro Commerciale Naturale Altopascio" e "CCN Spianate".