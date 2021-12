Piana



Un passo indietro sui pagamenti delle fatture di Retiambiente alle aziende: soddisfatto Rontani

mercoledì, 1 dicembre 2021, 23:39

Un passo indietro sui pagamenti delle fatture di Retiambiente alle aziende. La società che oggi gestisce la raccolta dei rifiuti sul territorio, ci ripensa dopo la valanga di proteste scaturite con l'invio di un pagamento in unica soluzione. Della vicenda si era fatto portavoce Paolo Rontani, ex consigliere comunale dell'Udc di Capannori, che grazie anche alla sua attività professionale di commercialista, aveva raccolto la rabbia di numerose aziende, costrette in un primo momento a dover sborsare decine di migliaia di euro, in una unica soluzione.

Oggi l'ex consigliere comunale torna sulla questione, visibilmente soddisfatto pe il dietrofront in favore delle aziende. "Leggo sulla stampa del posticipo di scadenza concesso al 15 dicembre – scrive Rontani - per il pagamento della fattura per utenze non domestiche, quanto a Tari 2021, fa piacere che, ogni tanto, i capannoresi vengano anche ascoltati dal loro Comune. Ma ciò su cui molti titolari di attività hanno insistito di più ed il sottoscritto lo condivide, era ed è soprattutto la possibilità di rateizzare le somme dovute, come previsto nel Regolamento Consiliare e come è stato già fatto per le utenze domestiche".

"Infatti, se è vero che, per numerose attività del territorio, quest'anno sono previsti sconti, è vero pure che, per tante altre non è così, che l'economia non sta girando al massimo e che non c'è proprio bisogno di mettere a rischio posti di lavoro. Allora, ben venga il posticipo per le utenze, ma per quelle attività che si ritrovano a pagare la tariffa piena o comunque sempre alta – prosegue il rappresentante dell'Udc - possano rateizzare il dovuto, risulta davvero indispensabile per andare avanti. Non dimentichiamo che i bilanci a fine anno, sono gravati anche dal pagamento delle tredicesime e la coperta è corta. Inoltre, se dopo un po' di confusione tra fatture a rate ed altre no, leggiamo sulla stampa che: <Retiambiente ha accolto la richiesta dell'amministrazione comunale di posticipare il pagamento>, quale atto formale emesso da chi, ci garantisce la regolarità di un versamento effettuato un mese dopo la sua scadenza, senza che, nelle fatture successive, l'utente si trovi in carico interessi di mora e penalità, come previsto dall'attuale regolamento?".

"L'Amministrazione Menesini – conclude - vuole finalmente applicare e far applicare, con i giusti presupposti di legge, i principi e le regole che essa stessa si è data, anche in Consiglio Comunale ?"