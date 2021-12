Piana



Via al cantiere per l'ampliamento della scuola Orsi-La Pira

venerdì, 10 dicembre 2021, 14:20

Bellezza e innovazione per spazi didattici sempre più accoglienti e inclusivi. Lunedì (13 dicembre) prenderanno il via i lavori di ampliamento per circa 600 metri quadrati della scuola primaria Orsi-La Pira a Porcari. Il cantiere durerà 245 giorni lavorativi e non interferirà con il regolare svolgimento delle attività scolastiche. L'impegno economico da parte del Comune è di 725mila euro.

Il progetto è stato firmato dallo studio di architettura ReP Rocco e Puccetti secondo le richieste dell’amministrazione comunale e della direzione didattica dell’istituto. Si ispira ai principi di flessibilità, trasparenza e sostenibilità e prevede la realizzazione di quattro aule, nuovi spazi informali, distributivi e per i servizi a sud dell'edificio esistente. Un corridoio in vetro, leggero, con uscite di emergenza, metterà in relazione la primaria La Pira con il nuovo padiglione. Previsto anche uno spazio didattico all’aperto, una sorta di chiostro, che potrà essere utilizzato per le lezioni degli studenti. Il nuovo edificio sarà in gran parte autosufficiente dal punto di vista energetico grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura e all’utilizzo della ventilazione naturale, così come di materiali e componenti edilizi all’avanguardia.

“Immaginiamo la nuova scuola – dice il sindaco, Leonardo Fornaciari – come uno spazio aperto che, oltre a migliorare e ampliare l’offerta didattica, doterà la cittadinanza di ambienti utilizzabili anche al di fuori del tempo scuola: spazi di incontro, partecipazione, corsi per adulti. Prenderà forma, insomma, un nuovo punto di riferimento per l’intero paese”.

La centralina di rilevamento della qualità dell'aria, che monitora l'origine dei particolati grazie a un progetto condiviso tra i Comuni della Piana, il Cnr di Pisa e l'Università di Firenze, posizionata nell'area adesso interessata dal cantiere per l'ampliamento della La Pira, è stata ricollocata in piazza degli Alpini, a circa cento metri dalla sistemazione iniziale.



Aggiunge l'assessore all'edilizia scolastica e vicesindaco, Franco Fanucchi: “Sarà uno spazio efficiente, in grado di ospitare al massimo della capienza ben 200 alunni. Una struttura antisismica, che garantirà un maggiore benessere anche agli insegnanti. Ringrazio la dirigenza scolastica per aver collaborato con l'amministrazione comunale a perfezionare una chiara mappatura delle necessità che l'ampliamento avrebbe dovuto soddisfare”.

“Il nuovo contenitore aprirà la strada anche a nuovi contenuti - commenta l’assessora alla scuola, Eleonora Lamandini – grazie ad ambienti più vicini alle esigenze di una didattica sempre più orientata all'autonomia degli alunni, alle attività manuali, alle esperienze dirette a contatto con la natura. Ci sarà inoltre la possibilità di utilizzare al meglio anche gli spazi all’esterno: pensiamo agli orti didattici e ad aree attrezzate con giochi inclusivi, che renderanno la scuola Orsi-La Pira una delle strutture all’avanguardia di tutto il territorio provinciale”.