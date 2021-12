Piana



Villa Basilica, sotto controllo le frane di Pontoro

domenica, 26 dicembre 2021, 09:50

A causa delle piogge degli ultimi giorni a Villa Basilica si sono verificati stamani, 25 dicembre, due smottamenti in località Pontoro. La prima frana si trova sulla strada che porta a Capornano: subito allertato l'Ufficio tecnico, che ha incaricato una ditta che ha già liberato la carreggiata e ripristinato la viabilità.

La seconda frana, di dimensioni maggiori, si è verificata, invece, in via di Torbola, prima del bivio con Pontoro: in questo caso è stata messa in sicurezza tutta l'area e sono stati posizionati segnali di avviso. L'intervento di rimozione di tutto il materiale franato sarà effettuato a inizio della prossima settimana.