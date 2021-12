Piana



Zappia: "Cantieri aperti a Capannori i lavori iniziano e non finiscono mai"

domenica, 5 dicembre 2021, 19:52

Il consigliere comunale della Lega Salvini premier Bruno Zappia interviene in polemica con l'amministrazione comunale di Capannori: Cantieri aperti a Capannori i lavori iniziano e non finiscono mai, anzi finiscono alla vigilia delle elezioni. Una dei lavori iniziati è mai finiti come si vede dalla foto è in via martiri lunatesi, rotatoria che è davanti al supermercato Penny, alla piazza del comune inaugurata il primo maggio del 2019 cioè alla vigilia delle elezioni ed è sempre un cantiere aperto con panchine vecchie e rovinate. Strada trafficata non solo dai molti residenti, ma da tantissimi cittadini che vanno in comune, in farmacia, in banca, al bar ecc ecc lavori incominciato e mai finiti l' asfalto rovinato. Anche con i fondi che provengono dalla Regione questa amministrazione non è capace di portare a termine i lavori che sono fermi da tantissimi mesi, oltre alla rotatoria, da mesi i cantieri sono fermi in via romana che va dalla misericordia alla chiesa di Capannori getta i cittadini nel più profondo sconforto e i residenti con grave difficoltà nel parcheggiare le auto e che dire dei commercianti lasciati soli e abbandonati senza nessuna possibilità di guadagno. I lavori iniziati alla caserma dei carabinieri da mesi ora sono fermi. Questa amministrazione sprofonda nella propaganda, come quella di ristrutturare la scuola civica di musica e fine ottobre ancora non sapevano dove andare a fare lezioni con tante diminuzione di iscritti. Non si può navigare a vista questi amministrazione non hanno la capacità di evolversi.