A fuoco nella notte un annesso agricolo

martedì, 1 febbraio 2022, 18:07

L'amministrazione comunale ha avviato un percorso di informazione e di supporto ai soggetti del territorio, a partire dall'Associazione delle Ville e dei Palazzi Lucchesi, interessati a partecipare al bando del Ministero della Cultura finalizzato a finanziare la rigenerazione e la riqualificazione di parchi e giardini italiani storici di interesse culturale...

martedì, 1 febbraio 2022, 10:15

Fratelli d'Italia Capannori risponde al comunicato del comune di Capannori sui lavori all'immobile dell'ex Società Cooperativa di Mutuo Soccorso di Sant'Andrea di Compito

lunedì, 31 gennaio 2022, 18:51

Servizio gratuito di pre-scuola ad Altopascio: riaperte le iscrizioni per gli ultimi posti disponibili. Per andare incontro alle esigenze delle famiglie che lavorano, il Comune di Altopascio ha nuovamente aperto i termini per presentare la domanda di iscrizione al pre-scuola nelle scuole elementari del territorio

lunedì, 31 gennaio 2022, 16:00

Opere di riqualificazione e sistemazione in vista per la frazione di Sant'Andrea di Compito. Tra marzo ed aprile partiranno i lavori per riqualificare l'immobile della ex Società di Mutuo Soccorso situato in via della Pieve nel centro del paese, mentre entro l'anno sarà risistemata la frana in via Capo di...

lunedì, 31 gennaio 2022, 13:29

La rete stradale comunale e soprattutto le vie secondarie versano da tempo e sempre più in condizioni critiche. Con queste parole, Matteo Petrini, inizia il suo intervento puntando l'obiettivo in particolare su Via del Giardinetto e Via di Pian di Casciana

domenica, 30 gennaio 2022, 14:03

Tragico incidente questa mattina, intorno alle 12.40, nel comune di Capannori località Ruota: un cacciatore di 68 anni, Romano Dal Porto, abitante a San Ginese di Compito ha perso la vita colpito da un collega durante una battuta di caccia al cinghiale