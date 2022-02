Piana



Al via a Porcari il servizio telefonico di segretariato sociale

venerdì, 4 febbraio 2022, 12:28

Ascolto, accoglienza, informazione, orientamento, rete. Sono questi i cinque punti cardine sui quali si basa il servizio telefonico di segretariato sociale del Comune di Porcari, gestito in modo operativo dalla cooperativa Odissea.

Si tratta di un'attività dedicata a tutti i cittadini e tutte le cittadine che si trovano in una situazione di fragilità economica, abitativa, relazionale o sanitaria e che, per la prima volta, hanno bisogno di accedere al vasto sistema dei servizi sociali e socio-sanitari del territorio. Si colloca all'interno di una progettualità di ambito che comprende anche i Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Montecarlo, Villa Basilica e Pescaglia

Il segretariato sociale ha il compito di decodificare la necessità espressa dalle persone che vi si rivolgono e di indirizzare allo sportello idoneo a rispondere al bisogno rilevato, informando sulle procedure utili ad accedervi. Grazie a questo servizio è possibile attivare il Punto Insieme rivolto agli anziani non autosufficienti e ai cittadini con disabilità, così come si possono accompagnare e monitorare i nuclei familiari che manifestano un bisogno semplice, di natura prevalentemente economica.

“Uno strumento utile e ben organizzato – dice Lisa Baiocchi, assessora alle politiche sociali – per garantire a tutti equità nell'accesso ai servizi. Troppo spesso chi si trova a vivere una situazione di difficoltà, in assenza di reti amicali o familiari di supporto, fatica a chiedere aiuto al sistema pubblico. Altre volte si ritiene che sia possibile ottenere un servizio solo attraverso la conoscenza diretta del consigliere o dell'assessore di turno. Ma il nostro compito è fare di più, è costruire uno spazio di ascolto che diventa sistema noto, diffuso, amico. Il segretariato sociale lavora in rete con gli altri uffici comunali e con i servizi attivi sul territorio e rappresenta un ausilio prezioso di orientamento per i cittadini, tanto più in un momento storico di trasformazioni profonde come quelle determinate dalla pandemia di coronavirus. Ringrazio la cooperativa Odissea per la professionalità e la competenza”.

Il servizio di segretariato sociale si svolge telefonicamente. Per richiedere un appuntamento o per avere informazioni sui servizi socio-assistenziali erogati dal Comune di Porcari si può chiamare il numero 0583.211899 nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 13, oppure inviare una email all'indirizzo sportellosociale@comune.porcari.lu.it.