Piana



Arborea, i dem di Capannori contro i 26 licenziamenti

mercoledì, 2 febbraio 2022, 21:15

Appresa la notizia del licenziamento collettivo di 26 dipendenti dell'azienda Arborea 3A, una delegazione del Pd di Capannori, composta da Antonio Bertolucci, Guido Angelini, Claudia Berti e Yuri Mattei, ha incontrato i lavoratori per esprimere la propria vicinanza e la piena solidarietà.

"L'iniziativa dell'azienda, inaspettata e ingiustificabile, è quantomeno strumentale – spiegano i dem di Capannori -. Siamo consapevoli che l'azienda, come gran parte del settore, stesse attraversando un periodo di oggettiva difficoltà, causato principalmente dalla pandemia e dalle conseguenti riduzioni dei consumi. Niente, però, poteva lasciar pensare ad una scelta così drastica e con conseguenze drammatiche".

Nel corso dell'incontro del Pd locale con i dipendenti, infatti, sarebbero emerse ulteriori problematiche derivanti da scelte aziendali "non proprio felici e troppo spesso calate dall'alto senza una lettura attenta delle opportunità e delle risorse del territorio. Il fatturato dell'azienda continua ad essere di tutto rispetto, così come le professionalità presenti al suo interno, che non possiamo assolutamente permetterci di disperdere".

Pertanto, gli esponenti locali del Pd avanzano una richiesta ben precisa alla Arborea 3A. "Chiediamo che siano ritirati i licenziamenti e che sia aperto un tavolo con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, delle istituzioni locali (comune e provincia) e della regione, che per legge ha il compito di gestire le crisi aziendali. Dovrà essere avviato un percorso – conclude il Pd di Capannori - che sia in grado di produrre un piano strategico per il rilancio ed il consolidamento dell'azienda, ricercando risorse eventualmente disponibili anche in ambito europeo".