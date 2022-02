Piana



Capannori, si presenta il progetto 'Amaca'

sabato, 5 febbraio 2022, 13:47

Lunedì 7 febbraio alle ore 18.30 nella sala consiliare del comune sarà presentato pubblicamente il progetto ‘Amaca’ (alberi per una migliore aria a Capannori) promosso dal comune che prevede la piantumazione di circa 1500 nuove piante in 11 aree pubbliche del territorio con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria a Capannori.



L'operazione 'verde', una volta approvato il progetto esecutivo ed espletate le procedure di gara, prenderà il via ad aprile con la messa a dimora di un primo quantitativo di varie specie di piante, scelte in base a criteri di ridotta allergenicità, elevata capacità di stoccaggio di CO2 e di altri inquinanti atmosferici, privilegiando essenze autoctone e in linea con la vegetazione preesistente nei vari siti interessati.

Le aree interessate dalle nuove piantumazioni autoctone (875 alberi a medio ed ad alto fusto e 612 arbusti) sono: Capannori: via Guido Rossa; Via Martiri Lunatesi, via della Piscina (dove sarà realizzata anche una pista ciclo pedonale protetta), area della mensa dietro piazza Aldo Moro, via Don Aldo Mei; Lammari: area a verde pubblico situata tra il cimitero e via Lombarda; Marlia: via Puccini e nuovo parco urbano di via della Chiesa; Lunata: area verde tra via Berti e via del Tanaro; Guamo, via nuova di Guamo (area verde presso piazza Maestri Guami); Colle di Compito: via nuova di Colle di Compito (area verde presso il parcheggio del cimitero di via Nuova).

All’incontro parteciperanno l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro e il progettista, architetto Francesco Monacci.