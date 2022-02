Coltivava cannabis in una serra: arrestato

Altri articoli in Piana

I referenti di Uil e Uila, Giacomo Saisi e Veronica Durante: "Gruppi industriali si presentano con tanti buoni propositi per poi chiudere tutto e delocalizzare"

Nuove regole, già in vigore, per l'accesso alla ZTL del centro storico. Un'ora in più di libero accesso per tutti, utile anche per consentire l'ingresso a corrieri e operatori del commercio durante il giorno e una finestra oraria, fino al 31 marzo, per favorire le consegne per l'asporto dei locali...

Promosso da comune e Ascit prenderà il via con una campagna di sensibilizzazione sull'uso e la scelta di prodotti più sostenibili per animali. Prevista una prima fornitura gratis di lettiere compostabili

Queste le parole del coordinamento dei comitati della Piana che, dopo un lungo periodo di impegno, festeggia finalmente la copertura delle vasche di depurazione della DS Smith, i cui miasmi rendevano la vita impossibile a tutti coloro che abitavano nei pressi

Ascolto, accoglienza, informazione, orientamento, rete. Sono questi i cinque punti cardine sui quali si basa il servizio telefonico di segretariato sociale del Comune di Porcari, gestito in modo operativo dalla cooperativa Odissea

Domenica 6 febbraio, alle 14.30, dopo quasi due mesi di stop riparte il campionato di Eccellenza. Il Tau affronterà fuori casa la Lastrigiana, una squadra ancora imbattuta insieme agli amaranto. Che tipo di partita sarà? Ne abbiamo parlato con mister Pietro Cristiani