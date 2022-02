Piana : altopascio



Il malato immaginario, ovvero Molière al tempo del Covid

giovedì, 3 febbraio 2022, 09:21

di andrea cosimini

Di questi tempi, siamo tutti un po' malati immaginari. Chiusi nelle nostre case impauriti, diffidenti del prossimo, pendenti dalle labbra di esperti super-qualificati che, a seconda della trasmissione, ci propinano ogni giorno in tv una loro interpretazione del virus che, guarda caso, differisce di virologo in virologo. E allora viene da chiedersi: se nemmeno i professionisti del settore si trovano d'accordo tra di loro, come possiamo noi, cittadini ignoranti, credere ad una qualsiasi stima, proiezione o cura della malattia?

Ecco perché rappresentare 'Il malato immaginario' di Molière oggi, nell'era del Covid, è una scelta più che mai azzeccata. E il plauso va, in primis, alla Compagnia Molière/La Contrada del Teatro Stabile di Trieste che, nell'adattamento del regista Guglielmo Ferro, ha deciso di portare lo spettacolo in giro per questa sfasciata Italia, e, in secundis, a chi, organizzando la stagione teatrale nell'anno di (dis)grazia 2022, ha deciso di metterlo in cartellone: in questo caso il teatro Giacomo Puccini di Altopascio.

Perché, pensiamoci: non siamo un po' tutti noi Argante - il protagonista della commedia -, che ha più paura di vivere che di morire e si rifugia nella malattia per fuggire dai problemi e dalle prove che l'esistenza gli mette davanti? Non siamo spesso vittime di noi stessi e burattini di chi ci sta intorno, tanto da uscire - metaforicamente - con l'ombrello, perché la televisione ci dice che piove, mentre fuori c'è un sole che splende e non ce ne accorgiamo?

Con questo non vogliamo negare l'esistenza di un virus che, volenti o nolenti, ha messo al tappeto la nostra economia e segnato indelebilmente le nostre esistenze, ahinoi, portando via con sé, prima del tempo, molti nostri cari. Non è a questo, certamente, che alludiamo e - men che meno - allude l'opera. Vogliamo piuttosto sottolineare, prendendo spunto proprio dalla feroce satira di Molière, come la paura della malattia, spesso, può trasformarsi essa stessa in una malattia, se non, addirittura, nella sola malattia che abbiamo.

L'opera di Molière è datata 1673, ma, per certi versi, sembra scritta oggi. Una commedia frizzante, ironica, pungente; persino un po' sprezzante nei confronti di una certa 'prassi' (come la chiamava il maestro francese) che, oggi come allora, sta alla base delle convinzioni che abbiamo e che ci basta per obbedire, ciecamente, senza nemmeno porci il dubbio se dall'altra parte non ci siano degli interessi di qualsivoglia natura.

Ma bando alle ciance. Bravo Emilio Solfrizzi, nei panni dell'ipocondriaco Argante, colorato con un tocco di 'pugliesità'. Simpaticissimo. Bravissimi anche gli altri attori: con una nota particolare di encomio per la radiosa Lisa Gallantini (nei panni della serva, Tonietta) e per il comicissimo Pietro Casella (nelle vesti dell'esilarante dottor Diaforetico). Un cast davvero di alto livello completato dai talentuosi: Antonella Piccolo, Sergio Basile, Viviana Altieri, Cristiano Dessì, Cecilia D'Amico e Rosario Coppolino. Ottimi, infine, fotografie e costumi.



Una reinterpretazione, in chiave moderna, di un classico del teatro, a riprova che i testi 'antichi' parlano ancora oggi a chi li sa (e li vuole) ascoltare. Chapeau!