Inaugurato il nuovo bar Necchi alla presenza del sindaco Fornaciari

martedì, 1 febbraio 2022, 20:12

di ciprian gheorgita

Meritano questa soddisfazione. Sono giovani, sono bravi, hanno studiato entrambi all'istituto alberghiero di Barga e ora hanno deciso, dopo alcune esperienze professionali presso ristoranti nazionali, di mettersi in proprio. Così, i fratelli Regis e Klevis Kurti, dopo il ristorante di Badia Pozzeveri, hanno voluto pensare in grande e hanno scelto di aprire un nuovo locale rilevando il bar Necchi dalla vecchia gestione in via Giacomo Puccini 1411 a Porcari. Una zona decisamente più in vista, molto frequentata anche durante le ore centrali della giornata e, infatti, i pranzi di lavoro costituiscono il 'piatto forte' per il bar.

Un bar, però, che la sera diventa anche pizzeria e hamburgeria, con una carne tutta Toscana allevata in provincia di Pistoia. Inoltre, dopo le 17 via agli apericena mentre la mattina piatto ricco con colazioni abbondanti e fresche.

Il nostro mitico fotografo Cip, al secolo Ciprian Gheorghita, non poteva mancare alla inaugurazione dell'attività commerciale di questi due fratelli che stanno dimostrando di avere carattere e determinazione, aiutati, al banco, dalle rispettive consorti e dalla ex proprietaria che è rimasta in pista. Una serata piacevole, che ha visto giungere molti avventori di tutti gli altri giorni che hanno voluto conoscere i nuovi gestori e fare subito amicizia. Non ha voluto mancare all'appuntamento per incitare i ragazzi a continuare nella loro avventura gastronomica il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari. Una gradita sorpresa per tutti.

In un periodo in cui molti chiudono, altri non aprono, c'è chi, come questa magica coppia di fratelli di origine albanese, ma cresciuti in Italia e italiani a tutti gli effetti, sputano l'anima per conquistarsi un posto al sole. Vogliamo dar loro una mano?

Foto Ciprian Gheorghita

Per prenotazioni:

Bar Necchi

Via Giacomo Puccini 1411

55016 Porcari

Tel. 0583 299027

Aperto anche la sera