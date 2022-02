Latte San Ginese, mozione per chiedere il ritiro dei licenziamenti

Altri articoli in Piana

sabato, 5 febbraio 2022, 12:20

Prosegue l'impegno del Comune di Porcari per la sicurezza idrogeologica del territorio. Il lavoro più imponente, quello per rafforzare in via definitiva l'argine destro del rio Leccio, è a buon punto

sabato, 5 febbraio 2022, 11:17

L'appello lanciato oggi da Amedeo Sabato, segretario Fai Cisl Toscana Nord e da tutti i lavoratori dell'azienda che nei giorni scorsi hanno ricevuto le lettere di licenziamento e l'avviso di chiusura dello storico sito nel Compitese

sabato, 5 febbraio 2022, 09:50

Così il capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia a Capannori Matteo Scannerini, e il coordinatore comunale Anthony Masini

venerdì, 4 febbraio 2022, 19:12

Sciopero scongiurato mentre si apre uno spiraglio piccolo, ma significativo, a cui i 26 lavoratori di Arborea-San Ginese si attaccano con tutte le loro forze per sventare il rischio licenziamento collettivo annunciato dall'azienda contestualmente alla chiusura dello stabilimento per la produzione di latte fresco nel Compitese

venerdì, 4 febbraio 2022, 19:05

I referenti di Uil e Uila, Giacomo Saisi e Veronica Durante: "Gruppi industriali si presentano con tanti buoni propositi per poi chiudere tutto e delocalizzare"

venerdì, 4 febbraio 2022, 14:37

Nuove regole, già in vigore, per l'accesso alla ZTL del centro storico. Un'ora in più di libero accesso per tutti, utile anche per consentire l'ingresso a corrieri e operatori del commercio durante il giorno e una finestra oraria, fino al 31 marzo, per favorire le consegne per l'asporto dei locali...