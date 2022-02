Piana



"Licenziamenti all'ex latteria San Ginese, azione inaccettabile: pronti alla battaglia"

venerdì, 4 febbraio 2022, 19:05

"Inaccettabile quello che è successo ai 26 lavoratori della ex latteria San Ginese, è stato un fulmine a ciel sereno vedersi recapitare la lettera di licenziamento per cessazione dell'attività dalla ditta Arborea 3A che quattro anni fa aveva acquisito lo storico marchio lucchese. Comunicazione avvenuta senza alcuna informazione alle organizzazioni sindacali e senza l'apertura di un tavolo preventivo che poteva provare a scongiurare tale decisione".

Così Giacomo Saisi, della segreteria Uil area Toscana nord, e Veronica Durante, referente Uila, intervengono sulla vicenda della ex San Ginese. "Siamo di fronte ad una situazione che purtroppo è diventata una brutta abitudine di molti gruppi industriali italiani, che si presentano sul territorio, acquisiscono aziende importanti e radicate, entrano con tanti buoni propositi ma poco dopo annunciano nella migliore delle ipotesi pesanti ristrutturazioni, nella peggiore addirittura la chiusura del sito per poi delocalizzare e portare le produzioni in altri stabilimenti, non tenendo minimamente in considerazione il dramma che tale situazione scaturisce, in primis per le famiglie ma poi anche per l'intero territorio". Secondo Saisi e Durante per risolvere queste inaccettabili situazioni ci vorrebbero provvedimenti governativi.

"Come UILA e come UIL siamo vicini ai lavoratori in lotta per la salvaguardia del proprio posto di lavoro a cui va tutta la nostra solidarietà. Parteciperemo con i nostri dirigenti territoriali, regionali a tutti i tavoli di confronto che verranno convocati a partire dall'unità di crisi della Regione Toscana convocata per il 10 febbraio, dopo ogni incontro ci rendiamo disponibili a informare tutte le maestranze sull'andamento della trattativa. Con l'apertura dello stato di agitazione non mancherà la nostra presenza a tutte le iniziative che i lavoratori metteranno in campo a sostegno del proprio posto di lavoro".