Piana



Petrini (FdI): "Fatture dell'illuminazione votiva, un pasticcio"

giovedì, 3 febbraio 2022, 10:33

Fratelli d'Italia Capannori interviene su una strana questione grazie alla segnalazione di alcuni cittadini della frazione di Matraia.

"Martedì mattina siamo stati chiamati - interviene Matteo Petrini - perché in questi giorni sono state recapitate dal Comune di Capannori le fatture dell'illuminazione votiva. Niente di strano se non fosse che queste fatture, che per qualcuno si aggirano intorno ai 150€, fossero riferite agli anni 2019 e 2020, quindi 2 anni di arretrati in una volta sola".

"Secondo chi ci ha contattato - continua Petrini - fino al 2018 quando la gestione delle luci votive era in gestione ad una ditta esterna, le fatture arrivavano regolarmente, poi la gestione è passata direttamente al Comune ed ecco fatto il pasticcio".

"Altro problema - insiste Petrini - sta poi nel fatto che queste fatture non sono rateizzabili e in un periodo come questo, dove il caro bollette ha colpito le famiglie italiane ci sembra assurdo che i pagamenti non possano essere scaglionati. Un altro pastrocchio, questo, che si aggiunge a quello della comunicazione della scadenza delle concessioni cimiteriali di cui chiedemmo conto a Sindaco e Assessore, senza però avere risposta".

"Speriamo - conclude Petrini - che l'interrogazione che presenteremo questa mattina, sproni il Comune a dare risposte ai cittadini, visto che come ci hanno detto, le medesime domande sono state fatte al consigliere di maggioranza Mauro Rocchi, che tra l'altro abita proprio a Matraia".