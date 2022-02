Piana



S.Ginese: nessun accordo al ribasso, striscione al comune di Capannori

sabato, 5 febbraio 2022, 22:31

Un messaggio chiaro per istituzioni e sindacati: "Arborea deve garantire soldi e lavoro per tutti i lavoratori. Esigiamo rispetto dalla ditta sarda che dopo aver rilevato la S.Ginese nel 2018 e aver spremuto un'azienda storica del nostro territorio insieme a chi ci lavora, ora che ha finito i suoi comodi se ne fugge con il bottino".



Parla un lavoratore S. Ginese: "È un'azienda che c'è sempre stata, ci è arrivata la notizia dal nulla... sta succedendo sempre di più un po' ovunque. Arborea si deve assumere la responsabilità dei pessimi rapporti con il territorio e degli errori aziendali fatti, troppo facile metterci una pezza licenziando tutti e 26 operai e impiegati. Cosa direbbero i lavoratori della Cooperativa Caplac (S.Ginese) del dopoguerra vedendo oggi la nostra terra e la nostra gente cannibalizzata e poi sputata come qualsiasi merce?".



"Il governo - continuano i lavoratori - ci promette la ripresa mentre aumenta tutto e fa licenziare e delocalizzare a destra e a manca. Con lo sblocco dei licenziamenti, governo e Confindustria hanno messo in croce le nostre famiglie che dalla sera alla mattina si trovano senza soldi per campare. Dalle cartiere alla S.Ginese passando per tante aziende locali la questione è una: non possiamo pagare noi carovita e crisi".