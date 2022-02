"San Ginese: la chiusura del noto caseificio è inaccettabile"

Altri articoli in Piana

mercoledì, 2 febbraio 2022, 18:45

A Lammari, sul viale Europa, conosciuto anche come “vialone di Marlia”, nel grande parcheggio del centro commerciale Masini, domenica 13 febbraio, è in programma una nuova interessante edizione del mercatino del riuso “...un po' di tutto!”

mercoledì, 2 febbraio 2022, 14:20

Il sindaco Luca Menesini ha chiesto questa mattina l'immediata convocazione del tavolo regionale di crisi per affrontare con urgenza la delicata questione occupazionale attivata dalla procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività avviata dalla cooperativa Arborea nei giorni scors

mercoledì, 2 febbraio 2022, 14:12

Sono state realizzate le prime piccole isole per la raccolta differenziata dei rifiuti in oltre dieci cimiteri comunali del territorio. Le aree, segnalate da appositi cartelli apposti anche ai cancelli, sono dotate di bidoncini per il conferimento delle varie tipologie di rifiuti

martedì, 1 febbraio 2022, 20:12

Una bella serata quella organizzata dai fratelli Regis e Klevis Kurti per l'inaugurazione del nuovo bar-hamburgeria-pizzeria Necchi su via Giacomo Puccini 1411 a Porcari

martedì, 1 febbraio 2022, 18:07

L'amministrazione comunale ha avviato un percorso di informazione e di supporto ai soggetti del territorio, a partire dall'Associazione delle Ville e dei Palazzi Lucchesi, interessati a partecipare al bando del Ministero della Cultura finalizzato a finanziare la rigenerazione e la riqualificazione di parchi e giardini italiani storici di interesse culturale...

martedì, 1 febbraio 2022, 10:15

Fratelli d'Italia Capannori risponde al comunicato del comune di Capannori sui lavori all'immobile dell'ex Società Cooperativa di Mutuo Soccorso di Sant'Andrea di Compito