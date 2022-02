Piana



Un ulivo di piazza Aldo Moro sarà dedicato a Giovanni Palatucci

mercoledì, 9 febbraio 2022, 14:48

Sabato 12 febbraio alle ore 11.30 in piazza Aldo Moro, a Capannori, si terrà un'iniziativa promossa dalla Questura di Lucca e dal Comune di Capannori per commemorare Giovanni Palatucci, già questore di Fiume, nell'anniversario della sua morte avvenuta nel 1945 nel campo di concentramento di Dachau. Nell'occasione sarà a lui dedicata una giovane pianta di ulivo, simbolo di pace, salvezza e prosperità, situata in piazza Aldo Moro nei pressi del Palazzo Comunale, sulla quale sarà apposta una targa in sua memoria. Alla cerimonia interverranno il sindaco Luca Menesini e il Questore di Lucca, Alessandra Faranda Cordella.

Giovanni Palatucci è stato insignito della Medaglia d'Oro al Merito Civile per aver salvato dal genocidio migliaia di italiani ed ebrei e dell'onorificenza di "Giusto tra le Nazioni".

Morì il 10 febbraio 1945, a 36 anni, a pochi giorni dalla Liberazione.