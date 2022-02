Piana



“Urgente la realizzazione di un marciapiede in via della Stazione a Porcari”

martedì, 8 febbraio 2022, 09:04

"Urgente la realizzazione di un marciapiede in via della Stazione a Porcari". A proporlo è il consigliere comunale Massimo Della Nina a nome de La Porcari che Vogliamo.



“Ho proceduto questa mattina a protocollare una mozione, da discutere nel prossimo Consiglio Comunale utile, riguardante la realizzazione di un percorso pedonale nel tratto di Via della Stazione compreso tra la fermata ferroviaria del paese e la rotonda su Via Giacomo Puccini. Il tratto di strada, percorso ogni giorno dalle tantissime persone che utilizzano il mezzo su rotaia, ne è infatti inspiegabilmente privo. Questo fatto risulta essere ancora più grave se si considera che molti dei fruitori del treno sono giovani studenti che si recano nelle varie scuole del territorio e che per raggiungere la stazione ferroviaria, sono costretti a camminare nella sede stradale con tutti i rischi che derivano da questa pericolosa situazione".



"Ritengo quindi necessario“ prosegue il consigliere Della Nina “intervenire urgentemente per mettere in sicurezza quel tratto di strada, ricordando che l’opera, una volta conclusa, andrà a congiungersi con il marciapiede già esistente nel tratto settentrionale di Via della Stazione stessa e permetterà quindi di raggiungere, senza rischi, il centro di Porcari, muovendo appunto dalla frequentata stazione ferroviaria del paese. Ricordo infine” conclude il Della Nina “che ultimamente l’Amministrazione Porcarese ha realizzato interventi della stessa natura in Via Fossanuova, località Padule, ed in Via Romana Ovest, località Fratina, e che le opere sono state realizzate grazie a trasferimenti statali. I tratti di strada, coperti dai nuovi marciapiedi, sono innegabilmente meno frequentati e strategici del percorso pedonale da me richiesto in Via della Stazione, con questa mozione e ciò evidenzia una volta di più la cecità della presente Amministrazione nello stabilire una scaletta di priorità nei propri interventi”.