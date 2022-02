Vertenza Caplac Gruppo Arborea, Sabato (Cisl): "Sciopero scongiurato si apre uno spiraglio per i 26 lavoratori"

Altri articoli in Piana

venerdì, 4 febbraio 2022, 19:05

I referenti di Uil e Uila, Giacomo Saisi e Veronica Durante: "Gruppi industriali si presentano con tanti buoni propositi per poi chiudere tutto e delocalizzare"

venerdì, 4 febbraio 2022, 14:37

Nuove regole, già in vigore, per l'accesso alla ZTL del centro storico. Un'ora in più di libero accesso per tutti, utile anche per consentire l'ingresso a corrieri e operatori del commercio durante il giorno e una finestra oraria, fino al 31 marzo, per favorire le consegne per l'asporto dei locali...

venerdì, 4 febbraio 2022, 14:05

Promosso da comune e Ascit prenderà il via con una campagna di sensibilizzazione sull'uso e la scelta di prodotti più sostenibili per animali. Prevista una prima fornitura gratis di lettiere compostabili

venerdì, 4 febbraio 2022, 13:55

Arrestato un cittadino italiano 51enne, nullafacente, pregiudicato, residente a Lammari: scoperte sette piantine di cannabis indica, che erano opportunamente coltivate all’interno di una serra di circa due metri quadrati, dotata di sistemi d’illuminazione, irrigazione ed areazione

venerdì, 4 febbraio 2022, 12:52

Queste le parole del coordinamento dei comitati della Piana che, dopo un lungo periodo di impegno, festeggia finalmente la copertura delle vasche di depurazione della DS Smith, i cui miasmi rendevano la vita impossibile a tutti coloro che abitavano nei pressi

venerdì, 4 febbraio 2022, 12:28

Ascolto, accoglienza, informazione, orientamento, rete. Sono questi i cinque punti cardine sui quali si basa il servizio telefonico di segretariato sociale del Comune di Porcari, gestito in modo operativo dalla cooperativa Odissea