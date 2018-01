Politica



Alternativa Civica Centrodestra: "Consiglio congiunto, assenti perché non convocati"

sabato, 27 gennaio 2018, 01:31

Avrebbe dovuto essere un consiglio congiunto, ma qualcosa non ha funzionato bene. I consiglieri provinciali di Alternativa Civica Centrodestra spiegano con una nota la ragione della loro assenza al consiglio congiunto tra comune e provincia di Lucca convocato per riflettere sul giorno della memoria.

"Relativamente al "presunto" consiglio provinciale tenutosi oggi in modo congiunto a quello comunale di Lucca – hanno scritto i consiglieri provinciali del centrodestra – ci pare doveroso informare che non abbiamo ricevuto alcuna convocazione del consiglio da parte del Presidente Menesini e non ci risulta di essere i soli. Si tratta con tutta probabilità di un errore. Confidiamo però di qui in avanti in un maggior rispetto del consiglio e delle regole che lo caratterizzano."

Che qualcosa non aveva funzionato lo si era del resto già capito durante la seduta, al momento dell'appello. Mentre infatti i consiglieri comunali del capoluogo risultavano per la gran parte presenti, quelli della provincia erano in buona parte assenti (vedi https://www.lagazzettadilucca.it/politica/2018/01/i-consigli-comunale-e-provinciale-uniti-nella-memoria-della-shoah/).

E.B.