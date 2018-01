Politica



Ambulanti in fuga dalle Tagliate, Maniglia (Lega Nord): "Lo avevamo previsto"

domenica, 21 gennaio 2018, 11:21

"Apprendo con dispiacere, ma senza meraviglia, che cinque ambulanti hanno deciso di rinunciare a lavorare al mercato di Lucca". Così inizia il comunicato di Marcella Maniglia, segretario Lega Nord Lucca e Piana, che così continua: "Come esponenti della Lega, ma soprattutto come cittadini, ci siamo spesi affinché ciò non accadesse, che non fosse scelto quel luogo per il mercato comunale, dal momento che non ci voleva uno studio approfondito per intuire che non fosse quello più idoneo. Abbiamo raccolto firme, scritto articoli, fatto presidi e tanto altro per chiedere al sindaco e alla sua giunta di non spostare il mercato da via dei Bacchettoni a Piazzale Don Baroni. Peccato non sia servito a nulla dire in anticipo che gli ambulanti avrebbero avuto solo problemi in seguito a questa scelta. Problemi che hanno sostanzialmente due nomi (campo delle tagliate e centro per migranti) e un fattore comune (mancanza di sicurezza). Un grande parcheggio gratuito, nel quale i disonesti possono girare indisturbati con l'intenzione di aprire macchine e scippare malcapitati cittadini che sono sempre meno disposti a recarsi a fare acquisti in quel posto; basta fare un giro tra i banchi per notare la scarsa quantità e soprattutto qualità dei clienti, da qui la rinuncia a lavorare in un luogo che, invece, dovrebbe contribuire a mantenere famiglie. In un momento storico ed economico di profonda crisi, pagare il suolo pubblico per non guadagnare nulla o addirittura andare in perdita, è una scelta inopportuna e la mia solidarietà va agli ambulanti e alle difficoltà che stanno affrontando. Purtroppo la mancanza di sicurezza non si avverte solo fuori dalle mura, visto che anche il centro storico è preso di mira. Notizia di questi giorni è la molestia sessuale che hanno subito due donne in Via Fillungo, un tempo orgoglio della città e ora vetrina per spacciatori e delinquenti che scelgono le donne da importunare in modo pressante e pericoloso. Stando ai racconti delle donne e alle indagini delle forze dell'ordine, i due vivaci uomini sono di origine straniera e in cerca di ospitalità. Ben vengano le brave persone e se c'è la possibilità di aiutarle facciamo il possibile, ma basta con il falso buonismo, siamo invasi e in molti non sono pervasi da buone intenzioni. Ormai non c'è limite al peggio."