Politica



Bindocci (M5S): "Oltre gli esposti, Hotel Universo una pratica da chiarire"

domenica, 7 gennaio 2018, 20:49

Massimiliano Bindocci del Movimento Cinque Stelle di Lucca annuncia di voler presentare una mozione, un'interrogazione ed una richiesta per inserire all'ordine del giorno della commissione competente la richiesta di approfondire cosa sia successo nella pratica di restauro o ristrutturazione dell'Universo.



"Da tempo ci stiamo interessando della pratica di restauro o ristrutturazione dell'Universo - esordisce -. Abbiamo diverse perplessità e quindi diverse domande da fare, mentre qualcuno fa degli esposti, noi prima vogliamo svolgere il ruolo di opposizione nelle sedi istituzionali. Lunedi con il portavoce presenteremo una mozione, una interrogazione ed una richiesta per inserire all'ordine del giorno della commissione competente la richiesta di approfondire cosa sia successo nella pratica in questione. Confidiamo che i tempi di risposta non siano lunghi come quelli di altre richieste fatte, ma vogliamo essere fiduciosi, viste le promesse fatte nell'ultimo consiglio comunale, dall'assessore Bove e dal presidente del consiglio".

"Vorremmo quindi avere tutte le spiegazioni del caso dalla Soprintendenza e dall'ufficio urbanistica del Comune di Lucca, in merito alle varie procedure autorizzativi - spiega -. A noi ha stupito anche il progetto della scala di emergenza esterna, che andrebbe a cadere su Corte Paoli, che ci risulta un terreno pubblico. Ma ci sono anche altre cose che vorremmo verificare".

"Curioso- incalza - constatare anche che quando vogliono gli uffici comunali sono di una velocità impressionante, alcune pratiche sembra siano state svolte in un solo giorno. Chiederemo pertanto che siano sentiti direttamente in commissione coloro che nella soprintendenza e negli uffici competenti hanno gestito la pratica, ci sembra ci siano delle posizioni ambigue, che anche se non sono dei conflitti di interesse, sarebbe stato opportuno evitare. Vorremmo poi capire le condizioni con cui il Teatro del Giglio ha accettato di ospitare la mostra sul progetto dell'Universo, mostra che ha impegnato per più giorni quello spazio pubblico".

"Altre domande riguardanti i vincoli storici dei palazzi interessati - conclude - le abbiamo rivolte direttamente agli uffici interessati del Ministero Beni Culturali, speriamo che anche da loro vengano rapide risposte. A noi interessa sopratutto capire e mettere tutto alla luce del sole, a disposizione dei cittadini, anche nell'interesse dei soggetti coinvolti".