Politica



CasaPound: "Il ponte sul Serchio annunciato due volte. Miracoli di campagna elettorale"

venerdì, 12 gennaio 2018, 17:15

CasaPound Italia interviene sul finanziamento per il nuovo ponte sul fiume Serchio: "La concessione dei soldi da parte del Cipe, già comunicata il 22 dicembre, viene annunciata di nuovo oggi. Se si tratta dello stesso accordo Governo-Regione del 2017, dello stesso finanziamento e dello stesso ponte sul Serchio, c'è da chiedersi perché venga annunciato una seconda volta. La risposta - continua CasaPound - è probabilmente da ricercare nell'avvio della campagna elettorale. A dicembre si vantarono dell'accordo i politici lucchesi Baccelli e Marcucci, oggi tocca al governatore Rossi. Evidentemente nel mercato del centro sinistra il pesce viene venduto più volte."

"C'è da aspettarsi che da ora in avanti, ogni volta che verrà solo nominato il ponte sul Serchio, venga diramato un comunicato che lo pubblicizza. Una mossa elettorale del centro sinistra - conclude CasaPound - che avendo fatto poco o nulla in questi anni si trova a dover rivendere più volte le stesse cose, come già accaduto con gli assi viari sbandierati a più riprese. Non basteranno però questi giochi di prestigio a nascondere il fallimento del Pd e della sua politica."