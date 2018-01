Politica



Cecilia Carmassi e Luca Baccelli scendono in campo per Liberi ed Eguali

sabato, 27 gennaio 2018, 16:26

di barbara ghiselli

“E' importante che i cittadini ritrovino la passione nel fare politica e noi andando tra le persone e spiegando il programma abbiamo sentito l'entusiasmo di chi si accorge che finalmente si sta rimettendo in moto qualcosa”.

Queste le parole di Cecilia Carmassi, candidata al collegio uninominale per la Camera che, insieme a Luca Baccelli, candidato al Senato, ha incontrato la stampa presso l'Arci Lucca e spiegato le motivazioni che li hanno portati a scendere in campo per le elezioni del prossimo 4 marzo.

Carmassi ha evidenziato il fatto che non sentendosi più rappresentata dal PD che “invece di rappresentare un'alternativa alla destra sembra scimmiottarne le politiche” ha deciso di affrancarsi e di sostenere il progetto di Liberi e Uguali, che ha un programma valido e mette al centro le persone in un'ottica di confronto democratico e costruttivo”.

“Sono emozionato nel dare un contributo a questo progetto in cui credo fortemente, - ha dichiarato Baccelli - progetto, nato per restituire speranza nella democrazia a milioni di cittadine e cittadini che oggi non si sentono più rappresentati da nessuno e che hanno bisogno di un cambiamento concreto nell’interesse dei molti che hanno poco e non dei pochi che hanno troppo”.

Carmassi e Baccelli hanno evidenziato che la loro campagna elettorale, molto probabilmente, non si baserà su grandi iniziative, ma su vari incontri sul territorio aventi l'obiettivo non solo di spiegare il programma, ma anche di ascoltare e raccogliere le richieste che le persone faranno, in modo da poter capire le reali esigenze della popolazione.

Le tematiche inserite nel programma sono varie e spaziano da politiche che tornino ad investire nella scuola che deve essere gratuita a tutti i livelli ad una ridistribuzione fiscale e alla lotta all'evasione. Altri punti del programma sono poi rappresentati da politiche che diano dignità e stabilità al lavoro e particolare attenzione alla sanità e al sociale. “Crediamo inoltre in una politica dove la cultura riceva l'attenzione che merita - ha affermato Baccelli – e nell'importanza di salvaguardare l'ambiente, intervenendo dove ci sono rischi idrogeologici e sismici, e impegnandoci per recuperare i territori montani”.Carmassi ha ricordato anche il tema dell'immigrazione affermando che “anche se abbiamo avuto la fortuna di nascere su questa sponda del Mediterraneo e non sull'altra non possiamo fare finta di nulla. C'è bisogno quindi di persone competenti e con esperienza per realizzare una politica concreta in merito alla cooperazione internazionale ed è proprio quello che Liberi e Uguali vuole tentare di fare”. Anche se l'ufficialità verrà data nelle prossime ore, sembra ormai certa nella lista alla Camera la presenza di Roberto Speranza, Roberta Agostini, Marco De Martin Mazzalon ed Elisabetta Liberatore mentre al Senato i candidati dovrebbero essere: Alessia Petraglia, , Giulio Marcon, Angela Riviello e Antonio Natali.

Barbara Ghiselli