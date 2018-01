Politica



Chiari (FdI): "Baccelli fa il simpatico su facebook? Disarmante!"

sabato, 27 gennaio 2018, 20:21

Piuttosto sgomenta la reazione da parte del gruppo Fratelli d'Italia Lucca in riferimento al disarmante post apparso stamani sulla pagina facebook di Stefano Baccelli, appena candidato dal Pd per le prossime elezioni al collegio uninominale di Lucca.

"Dopo un lunghissimo e faticoso travaglio, iniziato sin dalla notte di giovedì" - si legge sul profilo personale dell'esponente Pd - "finalmente alle 2.42 di questa notte il parto. Il bambino pesa 93.6 kg, ha 52 anni e si chiama Stefano!".

"Un bambino molto cresciutello pare - commenta Marco Chiari - come rilevato dai dati ivi riportati, al quale per anni e anni i lucchesi hanno sempre pagato i pannolini e tutto il resto. I lucchesi hanno ancora voglia di mantenere gli ormai "pannoloni" a questo bambinone che e' saltato da un posto all'altro delle istituzioni per più di 20 anni senza peraltro aver prodotto niente di buono per i lucchesi? Da Fratelli d'Italia, il pensiero è che gli elettori, dopo tanti anni di infruttuoso mantenimento, abbiano cura di investire i propri soldi per mantenere chi invece abbia capacità anche professionali e idee nuove per mandare avanti il nostro territorio, senza affidarsi a battute narcisistiche da "piacione" del Web".