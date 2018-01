Politica



Consiglio comunale, la maggioranza abbandona l'aula: le opposizioni pronte a chiedere l'intervento del prefetto

giovedì, 18 gennaio 2018, 14:39

di eliseo biancalana

"Quello che è successo è gravissimo" hanno sostenuto i capigruppo delle opposizioni. Il riferimento è all'ultima seduta del consiglio comunale, che ha visto la maggioranza abbandonare l'aula facendo mancare il numero legale. L'episodio è stato al centro della conferenza stampa convocata dai gruppi consiliari di SìAmo Lucca, Lucca in Movimento, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Nord, Movimento 5 Stelle e CasaPound.

L'ultimo consiglio comunale era stato convocato dalle opposizioni per discutere dell'aumento del Cosap (Canone sul suolo pubblico) e della "moratoria" per le nuove attività commerciali. Nella conferenza i rappresentanti delle minoranze presenti hanno spiegato che convocare consigli comunali straordinari su argomenti specifici è una delle poche armi di cui dispongono le opposizioni per influenzare l'agenda politica locale. "Crediamo che la giunta non voglia portare all'attenzione dei lucchesi le cose importanti" ha sostenuto Remo Santini (SìAmo Lucca). In precedenza l'opposizione aveva già fatto convocare altri consigli comunali straordinari (sulla sicurezza e sulle RSA), e per il futuro ne è già previsto un altro sulla Gesam. Ma il centrosinistra ha fatto sapere che parteciperà solo alle sedute straordinarie a cui riterrà opportuno farlo. In alternativa farà mancare il numero legale, impedendo così la discussione, come è avvenuto nell'ultima seduta.

"I consigli straordinari sono serviti a sbloccare cose fondamentali" ha sostenuto Fabio Barsanti (CasaPound). "È importante che ci sia dialettica e partecipazione – ha sottolineato Massimiliano Bindocci (M5S), - alzarsi e andare via è una mancanza di rispetto verso la democrazia". I capigruppo delle minoranze hanno fatto vari rilievi sul modo in cui la maggioranza si comporta in consiglio comunale. Critiche anche al presidente Francesco Battistini, giudicato fazioso. Le opposizioni respingono inoltre l'accusa di chiedere consigli comunali per avere qualche gettone in più, e alle critiche della maggioranza sulla forma troppo stringata dell'ordine del giorno dell'ultima seduta, risponde con ironia Bindocci: "Non abbiamo quattro addetti stampa come il comune". Per Serena Borselli (Lucca in Movimento) l'atteggiamento della maggioranza è segno di superficialità.

Pur appartenendo a schieramenti politici distinti, i diversi gruppi si sono detti uniti sul modo di fare opposizione. Per il futuro le minoranze non rinunceranno a chiedere nuovi consigli comunali straordinari. E se la maggioranza dovesse continuare a boicottarli, sono pronte a chiedere l'intervento del prefetto.