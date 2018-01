Politica



Consiglio comunale, la maggioranza "boicotta" le minoranze: salta la seduta

mercoledì, 17 gennaio 2018, 01:35

di Eliseo Biancalana

Abbondonando l'aula di palazzo Santini e facendo mancare il numero legale, la maggioranza di centrosinistra ha fatto naufragare il consiglio comunale straordinario che era stato chiesto dai consiglieri delle minoranze. Un gesto clamoroso, che ha suscitato le ire delle opposizioni, che proprio sulla convocazione di consigli comunali straordinari hanno fino a oggi basato parte della loro strategia di contrasto alla giunta Tambellini.

"Moratoria e Cosap" era il tema sul quale è stato convocato il consiglio straordinario. L'argomento era insomma quello del commercio in centro storico, e in particolare il blocco delle licenze all'apertura di nuove attività commerciali e l'aumento del canone sul suolo pubblico. A presentare la richiesta erano stati i consiglieri Massimiliano Bindocci (M5S), Nicola Buchignani (Fratelli d'Italia), Fabio Barsanti (CasaPound), Remo Santini (SìAmo Lucca), Giovanni Minniti (Lega Nord), Cristina Consani (SìAmo Lucca), Simona Testaferrata (Forza Italia) ed Enrico Torrini (SìAmo Lucca). Prima di arrivare a discutere questo punto, il consiglio ha dato spazio alla discussione di una serie di raccomandazioni dei consiglieri alla giunta, alla risposta dell'amministrazione a delle interrogazioni presentate nelle sedute precedenti, a una comunicazione del vice sindaco Giovanni Lemucchi sul bilancio. Nulla aveva fatto presagire il clamoroso gesto della maggioranza, che ha visibilmente colto di sorpresa i consiglieri di opposizione.

È stato Massimiliano Bindocci a spiegare le ragioni delle minoranze. Il consigliere pentastallato ha spiegato che il consiglio voleva essere un'occasione per discutere le intenzioni della giunta, per capire se c'è veramente un progetto generale sul turismo. "Ci sembra si vada a tentoni" ha accusato. Dura la replica dell'assessore Valentina Mercanti, che ha anzitutto respinto alcune allusioni su un trattamento diverso per i commercianti di piazza san Francesco (dove c'è la sede del PD). "Se sapete di abusi denunciateli" è stata la sfida dell'assessore all'opposizione. L'assessore ha inoltre lamentato di aver già affrontato gli argomenti posti all'ordine del giorno nel consiglio comunale del 7 novembre scorso. "Evidentemente non riesco a spiegarmi" ha osservato. Ha poi ribadito l'intenzione di unificare tutto il centro storico in un'unica area per quanto riguarda l'applicazione del canone, ma ciò richiede del tempo. Si è poi detta disponibile a ulteriori chiarimenti ma ha invitato le minoranze a non ricorrere ai consigli comunali straordinari. Concetto ribadito da Renato Bonturi (PD) che ha criticato la "vaghezza" del tema all'ordine del giorno. Da qui la scelta della maggioranza di abbandonare l'aula, chiedendo al contempo la verifica del numero legale, troncando così la discussione.

"È veramente grave l'atteggiamento della maggioranza – ha denunciato a fine seduta Santini, – il centrosinistra mette il bavaglio alle minoranze non consentendo di discutere". "La Mercanti non ha un progetto turistico – ha attaccato Bindocci. – La maggioranza ha visto l'imbarazzo ed è andata via".