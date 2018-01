Politica



Consiglio, confermate Imu e Tasi. Le opposizioni: "Tassazione altissima"

mercoledì, 24 gennaio 2018, 00:09

di eliseo biancalana

Dalla giunta Tambellini arriva una decisione nel segno della continuità con il mandato precedente. Il consiglio comunale di martedì 23 gennaio ha infatti confermato la maggiorazione TASI vigente negli anni 2016 e 2017 e ha prorogato le aliquote e detrazioni IMU e TASI degli anni 2016 e 2017. Contrarie le opposizioni, con Remo Santini (SìAmo Lucca) che parla di una "tassazione che va oltre ogni possibile immaginazione".

È stato il vice sindaco Giovanni Lemucchi a illustrare la delibera all'aula, affermando che la giunta ha ritenuto opportuno confermare la decisione di applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille alla TASI per i fabbricati di categoria b5 e per le unità immobiliari A1, A8 e A9. L'amministrazione si attende un gettito di 230mila euro, e quindi in linea con l'anno precedente. Anche per l'IMU ci si aspetta le stesse entrate del 2017, ovvero 22 milioni e 600mila euro. "Vi si chiede in sostanza la conferma di quanto già deliberato nel 2017" ha spiegato Lemucchi. Apprezzamento per il lavoro della giunta sul fronte del contrasto all'evasione è stato espresso da Chiara Martini (PD).

"Anche questa delibera conferma che l'amministrazione attuale va in linea con quella precedente" ha constatato Marco Martinelli (Forza Italia). "Nonostante una tassazione altissima – ha continuato – il territorio non ha servizi corrispondenti".