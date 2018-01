Politica



Consiglio, odg bipartisan sulla Gesam, insorge il Movimento 5 Stelle

venerdì, 26 gennaio 2018, 01:19

di eliseo biancalana

L'annullamento della gara sul gas e le vicende della Gesam dividono il consiglio comunale, ma c'è accordo quasi unanime su un ordine del giorno che affida a una commissione e a degli esperti il compito di individuare soluzioni condivise per il futuro. Contrario il Movimento 5 Stelle, con il consigliere Massimiliano Bindocci che accusa: "È una vergogna".

Il consiglio comunale straordinario è stato convocato su un ordine del giorno presentato dalle opposizioni. È stato il consigliere Giovanni Minniti (Lega) a spiegare che la richiesta è stata fatta in ragione dell'importanza dell'azienda, che gestisce un servizio essenziale, dà lavoro a molti lucchesi e genera consistenti profitti per le casse locali. "La lucchesità di Gesam e di Gesam gas va difesa con il coltello tra i denti" ha sostenuto il consigliere. Nel suo intervento Minniti ha contestato l'ipotesi di scissione asimmetrica del gruppo Gesam (ritenuta un favore a Toscana Energia) e ha chiesto chiarimenti riguardo al recente annullamento della gara sul gas e alle dimissioni di Andrea Bortoli dalla carica di amministratore unico di Lucca Holdings e Servizi.

Per l'amministrazione comunale hanno replicato l'assessore Gabriele Bove e il vicesindaco Giovanni Lemucchi. Il primo ha ricostruito le vicende della gara sul gas, richiamando la normativa in materia, e sottolineando che il percorso seguito è stato il frutto di un confronto tra uffici comunali e autorità regolatoria. L'assessore ha ricordato che il bando annullato è del dicembre 2016; a settembre 2017 è stato contestato dall'autorità, e inoltre c'è stato un ricorso di Toscana Energia su una clausola sociale che tutelava i dipendenti di Gesam. Per questi motivi l'assemblea dei sindaci ha ritenuto di doverlo annullare, ma per Bove non si dovrà ripartire da zero, perché il lavoro svolto per il precedente bando sarà utile per il successivo. Lemucchi ha invece difeso l'ex amministratore unico di Lucca Holdings. "Bortoli non si è assolutamente mai occupato della gara" ha detto il vicesindaco, negando un collegamento tra la vicenda e le dimissioni.

La posizione dell'amministrazione è stata oggetto di critiche da parte delle opposizioni. Remo Santini (SìAmo Lucca) ha accusato la giunta di scarsa trasparenza sulla vicenda. "Con un ufficio stampa così importante e nutrito come si fa a non raccontare alla città quel che succede" ha ironizzato. Malgrado le divergenze sul passato, è stata però trovata una convergenza sul futuro, grazie a un ordine del giorno di Marco Martinelli (Forza Italia), che è stato votato da PD, Sinistra con Tambellini, Lucca Civica, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, SìAmo Lucca, Lucca in Movimento e Lei Lucca.

Contrario il Movimento 5 Stelle, con Massimiliano Bindocci che ha lamentato che con l'annullamento della gara si sarebbero buttati al vento 600mila euro e che quindi qualcuno deve assumersene la responsabilità. Affermazioni respinte dal sindaco Alessandro Tambellini, che ha difeso la correttezza dell'operato della giunta.