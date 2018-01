Politica



Consiglio, "stangatina" sui rifiuti: la tariffa sale del 5 per cento

mercoledì, 24 gennaio 2018, 00:47

di eliseo biancalana

Dal consiglio comunale arriva una spiacevole novità per i contribuenti: aumenta infatti del 5 per cento la tariffa corrispettiva al servizio di gestione dei rifiuti. La maggioranza giustifica la decisione per le difficoltà del socio privato di Sistema Ambiente, mentre le opposizioni attaccano l'amministrazione e la dirigenza della società partecipata. Il consiglio comunale del 23 gennaio ha inoltre approvato il piano finanziario per l'anno 2018 del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

È stato il vice sindaco Giovanni Lemucchi a spiegare che il rincaro della Tari per le utenze domestiche sarà del 5,3 per cento mentre per le non domestiche salirà del 4,5 per cento. All'origine del rincaro c'è l'aumento dei costi previsto dal piano finanziario di Sistema Ambiente, che è stato illustrato dall'assessore Francesco Raspini. L'assessore è partito dai numeri della raccolta differenziata (arrivata a coprire il 78 per cento dei rifiuti), affermando che Lucca si colloca al primo posto in Toscana tra i comuni capoluogo di provincia. Successivamente ha menzionato alcune sfide che la società si troverà ad affrontare nel prossimo futuro. La prima è la necessità di trovare un'alternativa alla sede di Borgo Giannotti, ormai ritenuta "totalmente inadeguata". La seconda è quella di intervenire sull'impianto di Nave per ridurre il suo impatto sulla vita dei residenti, che lamentano l'eccessivo transito veicoli e i cattivi odori prodotti dall'organico in estate. L'assessore ha poi detto chiaramente che a pesare in negativo sulla società è il socio privato, che avrebbe "notevolissimi problemi solvibilità", tanto da rischiare il fallimento. Una circostanza che renderebbe difficile per Sistema Ambiente l'accesso al credito, nonostante i conti a posto. Da qui la decisione "prudenziale" di aumentare di 600mila euro il fondo svalutazione crediti. Questa scelta e la necessità di stanziare altri 324mila euro per rinnovi contrattuali sarebbero all'origine della decisione di aumentare la tariffa sui rifiuti.

Dalle opposizioni è arrivata una sonora bocciatura della decisione della maggioranza. "Ci è sempre stato detto che più si differenziava, più si risparmiava, e invece si paga di più" ha ironizzato Enrico Torrini (SìAmo Lucca). Per Serena Borselli (Lucca in Movimento) vengono presi in giro i cittadini. Remo Santini (SìAmo Lucca) ha sottolineato che le prime decisioni della seconda giunta Tambellini sono state l'aumento delle tariffe della COSAP e di quelle dei rifiuti.