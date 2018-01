Politica



Di Stefano (CasaPound): "Se il centro-destra si comporterà da vera destra avrà il nostro appoggio al governo"

giovedì, 25 gennaio 2018, 15:22

di nico venturi

Simone Di Stefano, candidato premier di CasaPound, ha parlato oggi a Lucca del programma della tartaruga e della sua visione in merito alle prossime elezioni. Durante la conferenza stampa il consigliere Fabio Barsanti ha annunciato la sua candidatura alla Camera e quella dell’alpinista Riccardo Bergamini al Senato. L’incontro è stato aperto anche al pubblico, con il quale Di Stefano si è intrattenuto al termine della conferenza. Il consigliere lucchese di Casapound, Barsanti, ha poi parlato degli ultimi episodi sulla sicurezza avvenuti a Lucca, come il caso dello spaccio nel Giardino degli Osservanti e quello dello stalkeraggio delle due donne in pieno centro storico.

“Sono onorato di venire a Lucca perché è stato uno dei territori che ha fatto il miglior risultato alle scorse amministrative – ha commentato Di Stefano. - L'esempio di Lucca, come quello di Bolzano e Todi, è stato ripreso anche da altre realtà come per esempio quella di Ostia. Noi siamo sicuri, grazie anche a questi risultati, che riusciremo ad abbattere la barriera del 3 per cento ed entrare in senato. Sappiamo già che saremo all'opposizione di un governo tecnico, perché chi ha fatto questa legge elettorale sa benissimo che per vincere, senza premio di maggioranza, occorre avere il 41 per cento dei consensi e il 70 per cento dei seggi uninominali. Il centro-destra può dire quello che vuole – ha proseguito il leader di Casapound - ma è quasi impossibile che possa avere la maggioranza con questa legge elettorale, ed è per questo che si andrà incontro a un grande pareggio, perché chi ha scritto la nuova legge elettorale voleva questo, e quindi si andrà incontro a un governo tecnico che verrà appoggiato da Berlusconi, dal PD e dal Movimento 5 Stelle, che è il cavallo di troia per sostenere il nuovo governo. Detto questo, se il centro-destra vincerà veramente sia al senato che alla camera, vorrà inasprire le misure contro l'immigrazione e uscire dall'euro, allora CasaPound sicuramente darà il suo appoggio esterno. Questo per dire che votare il nostro progetto, non è un voto sprecato, perché se veramente il centro-destra dovesse vincere e si dovesse comportare da vera destra, noi la appoggeremo al governo”.



“Parlando del programma di CasaPound ci tengo a puntualizzare alcuni punti – ha spiegato ancora Di Stefano. - Il mutuo sociale, che va contro il mutuo bancario, un'operazione che va ad aiutare le famiglie che vogliono comprarsi la prima casa. La manovra avrà sicuramente un interesse bancario, perché non si devono regalare le case alle persone, ma si vuole agevolare i giovani che vogliono essere indipendenti a costruirsi la casa per il futuro. L'interesse bancario però, non sarà quello che siamo abituati ad avere ora negli ed istituti di credito, ma sarà molto più basso. Come convinceremo le banche? Facendogli concorrenza con le banche di proprietà dello stato, vedrete che se non vorranno perdere una fetta di quegli investitori del mattone abbasseranno anche loro gli interessi e si convertiranno al mutuo sociale”.

“Introduzione del reddito nazionale di natalità, cioè una carta elettronica ricaricata con 500 euro per tutti i nuovi nati italiani, da famiglie italiane, che hanno a loro volta uno dei due genitori italiani, questo per troncare ogni possibile aiuto a chi non è effettivamente italiano, questo non per cattiveria, ma perché siamo noi quelle persone che sono in difficoltà – ha commentato il leader di Casapound. - Gli italiani, a differenza degli immigrati, non fanno bambini a causa dei pochi soldi, Infatti uno studio Istat ci dice che nel 2080 saremo noi la minoranza del nostro paese se non facciamo qualcosa, e questa è una misura per invogliare le persone a fare i bambini. Questi 500 euro non saranno chiaramente dati in contanti, ma rimarranno nella carta elettronica e potranno essere spesi solamente per quegli acquisti che servono al bambino, quindi non per comprarsi i televisori nuovi o l’ultimo modello di telefono, ma saranno abilitati solamente per i beni di prima necessità per i figli. Alla fine del mese questa carta verrà azzerata è ricaricata per il mese successivo – ha continuato. - Se i 500 euro non fossero stati spesi interamente, quello che rimarrà andrà a creare un fondo di accantonamento che servirà al bimbo al compimento della maggiore età per pagarci gli studi o per aprirsi una piccola attività. Questa operazione abbiamo calcolato che costerà 20 miliardi all'anno, che però non sono una spesa da parte del governo, ma un investimento, perché questi soldi verrebbero reimmessi nel tessuto economico vivo del paese. Se noi non li mettiamo i soldi in tasca alle famiglie non facciamo girare l'economia questo paese morirà. “Vogliamo Inoltre nazionalizzare le autostrade che, ad oggi, sono in mano a una multinazionale estera che si chiama Atlantia, e riportarle ad essere un introito per il governo italiano facendo pagare a tutti i cittadini una cifra simbolica di 80 euro l'anno, per accedere a tutte le reti autostradali”.

“Per quanto riguarda l'immigrazione CasaPound è ferma nelle sue decisioni, ossia rimpatriare tutti i clandestini che non hanno un impiego sul suolo nazionale, attraverso accordi bilaterali con le nazioni da cui vengono – ha continuato a spiegare Simone Di Stefano. - Questo vuol dire che l'Italia dovrebbe uscire dall'Europa, tornare ad avere una moneta propria, e quindi avere la possibilità di decidere gli investimenti da fare. Questo perché io come nazione, devo avere la forza di andare a trattare con i governi da cui vengono tutti questi immigrati, e andare a chiedere cosa serve al paese. Se sono infrastrutture, ospedali o acquedotti, bisognerà andare con le nostre aziende a fare questi lavori e usare come manodopera quelle persone che sono nei centri di accoglienza italiani a non fare niente, in modo che, anche loro, possano dimostrare che erano venuti in Italia per lavorare e non per bivaccare – ha spiegato ancora. - Questo vale, ovviamente, solo per chi non si è ritenuto protagonista di atti illeciti, perché per tutte quelle persone immigrate che hanno fatto azioni contrarie alla legge ci sarà il rimpatrio istantaneo, e lo sconto della pena nel proprio paese d'origine. L'uscita quindi dall'Europa, il contrasto allo Ius Soli e la reintroduzione della moneta nazionale, sono i fondamentali affinché gli altri punti siano di più facile realizzazione. Questo è il succo e la sostanza del programma di CasaPound che è poi articolato in molti altri punti che verranno spiegati nel programma definitivo che verrà pubblicato a breve”.



“Sulle società partecipate io non posso entrare nel merito di Lucca, ma credo che i servizi essenziali debbano essere in mano al pubblico e che se ci sono state in passato delle figure messe lì solamente per conoscenze O che hanno commesso degli illeciti, basta cacciare i ladri, non vuol dire che il modello pubblico sia sbagliato, metterle in mano ai privati secondo me è un errore – ha commentato Di Stefano. - Come riattivare il lavoro e aumentare i sali a i salari?CasaPoundha un piano molto semplice, abbassare le tasse sul lavoro e favorire gli investimenti pubblici. Chiaramente questo si può fare in un paese che ha la padronanza monetaria e quindi la padronanza di bilancio. Si creerà una piccola inflazione è vero, e noi dovremmo trovare il modo di agganciare questa inflazione e salari che devono inevitabilmente salire, in modo da farli girare l'economia, perché è un salario da 1.200 euro al mese è da fame, anche se adesso è fortunato chi ce l'ha – continua il leader della tartaruga. - Sulla sicurezza Io credo che lo Stato debba rispondere con i fatti e dare l'esempio quando succedono casi eclatanti. A Roma, per esempio, un immigrato è entrato addirittura in un ospedale per cercare di violentare una signora in sala parto. Io penso che quando ci sono questi episodi, quando i responsabili vengono colti con le mani nel sacco, ci dovrebbe essere un aereo pronto a prenderli ea paracadutarsi nel primo deserto utile dell'Africa. Questo per dare l'esempio a tutte le altre persone, perché se noi puniamo un capotreno che ha fatto rispettare la legge, pretendendo che le persone pagassero il biglietto,allora noi facciamo prendere coscienza a queste persone che in Italia si può delinquere senza essere puniti”.



Fabio Barsanti ha poi parlato dell' episodio delle ragazze stalkerate a Lucca, che hanno chiesto aiuto a CasaPound perché si sentivano insicure e quindi non tutelate dallo stato.“È incredibile sapere che questo personaggio è stato preso dopo la denuncia e poi rilasciato ed è tutt’oggi a piede libero – ha commentato il consigliere lucchese di CasaPound. - E’ impensabile che una persona non si debba sentire al sicuro neanche nel suo paese. La sinistra può dire quello che vuole ma a Lucca questi episodi non sono mai successi, e l'aumento dell'immigrazione ha fatto sì che la sicurezza diminuisse. Questo è un dato di cui non si può far finta di niente.L'episodio dello spacciatore nel giardino degli Osservanti è solo un altro esempio. Un immigrato è stato preso per spaccio, rilasciato e ritrovato il giorno dopo a spacciare nel solito posto. Questo vuol dire che chi compie questi gesti sa che tanto non verrà punito”.



“Parlando della mia candidatura alla camera e di quella di Riccardo Bergamini al senato – ha concluso Fabio Barsanti -siamo onorati di far parte di questo movimento anche se sappiamo che sul Lucca ci sarà una figura del centro-sinistra molto potente come quella di Baccelli, però siamo contenti che siamo riusciti a dare due volti a Lucca, cosa che il centro-destra non è riuscito a fare, non è riuscito a trovare una figura credibile dal punto di vista politico dopo vent'anni di governo lucchese”.