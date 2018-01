Domus Santa Maria Corteorlandini, il Comune cerca mecenati

Altri articoli in Politica

mercoledì, 17 gennaio 2018, 01:43

Varchi telematici di via del Fosso e via del Gonfalone ancora in attesa di autorizzazione ministeriale. Lo ha comunicato l'assessore Celestino Marchini, rispondendo a un'interrogazione del consigliere Fabio Barsanti (CasaPound)

mercoledì, 17 gennaio 2018, 01:38

La fontana di Torre Alta è stato uno dei temi affrontati nell'ultimo consiglio comunale. Sull'argomento ha infatti presentato un'interrogazione la consigliere comunale Cristina Consani (SìAmo Lucca) a cui ha prontamente replicato il sindaco Alessandro Tambellini

mercoledì, 17 gennaio 2018, 01:35

Abbondonando l'aula di palazzo Santini e facendo mancare il numero legale, la maggioranza di centrosinistra ha fatto naufragare il consiglio comunale straordinario che era stato chiesto dai consiglieri delle minoranze. Un gesto clamoroso

martedì, 16 gennaio 2018, 23:40

La maggioranza abbandona l'aula di Palazzo Santini. Renato Bonturi, Daniele Bianucci, Claudio Cantini (Pd, Sinistra con Tambellini, Lucca Civica): "Diciamo basta ai Consigli straordinari richiesti dall'opposizione con uno scarabocchio"

lunedì, 15 gennaio 2018, 14:42

Dopo più di 37 anni di attività come archeologo responsabile di Lucca e del territorio nella Soprintendenza Archeologica per la Toscana e poi, dal 2016, nella Soprintendenza ABAP di Lucca a partire dal primo febbraio 2018 Giulio Ciampoltrini concluderà il suo mandato, prima di quella data vuole fare alcuni ringraziamenti

lunedì, 15 gennaio 2018, 11:25

In vista delle imminenti elezioni politiche la Lega Nord sezione Medievale/Garfagnana e Lucca/Piana promettono battaglia sul territorio con veto per gli alleati di centrodestra