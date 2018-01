Politica



Donatella Buonriposi candidata al Senato per Civica Popolare

martedì, 30 gennaio 2018, 17:48

Civica Popolare, il partito di Beatrice Lorenzin creato il 27 dicembre scorso, ha candidato al Senato il provveditore agli studi Donatella Buonriposi, leader di Lei Lucca, attualmente in consiglio comunale e candidata sindaco alle scorse elezioni. Per un posto al Senato ci sarà anche l'assessore del comune di Capannori, Serena Frediani, che attualmente ha deleghe per agricoltura, sviluppo economico, turismo, volontariato e sport.

I candidati in Toscana avranno come capo-lista Gabriele Toccafondi, sottosegretario all'istruzione e coordinatore regionale di Alternativa Popolare, che concorrerà a un posto alla Camera. Per una poltrona alla Camera ci sarà anche un'altra conoscenza lucchese, vale a dire l'ex sindaco di Borgo a Mozzano, Francesco Poggi, candidato nel 2013 con Scelta Civica.