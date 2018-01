Politica



FdI dalla parte dei vigili urbani di Lucca: "Aumentare la sicurezza aumentando i giorni di lavoro? E' uno scherzo?"

venerdì, 26 gennaio 2018, 14:08

Fratelli d'Italia interviene in merito al dibattito di questi giorni sulla decisione da parte della giunta comunale di aumentare i giorni di lavoro ai propri agenti di polizia municipale per aumentare la sicurezza

"Che la città di Lucca è in Italia tra le più colpite dalla criminalità, è un fatto oramai risaputo dai cittadini e confermato purtroppo anche dal quotidiano "Il Sole 24ore" sulla base di una ricerca relativa sugli atti a delinquere commessi nel trascorso 2016/2017 nel nostro paese, ragion per cui, l'amministrazione locale ha il dovere materiale e morale di rimboccarsi le maniche e fornire maggior sicurezza e vigilanza in tutto il proprio territorio - si legge nel comunicato di Fratelli d'Italia -. E il dovere di aumentare la sicurezza, è naturale che va poi messo in pratica in maniera concreta e non comica come avvenuto invece per il nostro comune. Ancora una dimostrazione di incapacità da parte dell'attuale amministrazione si riversa negativamente sulla nostra società, con provvedimenti del tutto inutili e preoccupanti, che purtroppo invitano il cittadino a recitare il classico "in che mani siamo". In seguito infatti alla decisione da parte della giunta comunale di aumentare i giorni di lavoro ai propri agenti di Polizia Municipale, le rappresentanze sindacali sono subito ovviamente scese in campo per fronteggiare questa scellerata decisione. Tali organizzazioni - prosegue la nota -, per fare un eufemismo, riluttano la decisione dell'amministrazione comunale di modificare le modalità lavorative degli agenti presso il comando di piazzale San Donato. Infatti, per quanto concerne il nuovo orario di lavoro, diminuendo le ore giornaliere da 7 e 6 ed aumentando di conseguenza i giorni lavorativi da 5 a 6, si evince facilmente che si tratta di "tirare una coperta troppo stretta", traendo un risultato privo di senso se non quello del ridicolo. Quello che manca a Lucca, è il numero degli agenti, e non ore o giorni lavorativi da aumentare o diminuire. Come si può pensare che tale procedura possa risolvere e migliorare il fabbisogno di sicurezza nella nostra città? Il gruppo di Fratelli d'Italia ricorda all'attuale amministrazione che la sicurezza non è un gioco della serie "guardie e ladri" tra bambini che si risolve con semplici regole tra amichetti, e che appunto i nostri cittadini non sono bambini ai quali raccontare le favole. Con questa scellerata decisione, c'è da tener presente anche dell'impatto diretto sul personale, il quale si vede impegnato sul campo per 6 giorni la settimana, con eventuali conseguenze a dir poco negative sulla vita privata, con possibile gravame sempre in negativo sul rendimento operativo degli agenti stessi nell'esercizio delle loro funzioni. Ma i problemi che riguardano il comando di Polizia Municipale non si fermano qui. Basti dire che il parco macchine figura in parte da rinnovare, come del resto le divise degli operatori, oramai logore e rattoppate. Per ultimo ma non per ultimo, gli agenti sono stati informati di quanto deciso dalla giunta municipale solo tramite la stampa, restando completamente all'oscuro di tutto anche nei periodi precedenti, trattandosi di una decisione in cantiere già da tempo. Un atteggiamento irrispettoso che di certo disarma moralmente chi passa le giornate sulla strada a vigilare ed assistere i cittadini.

A conclusione, si fa per dire, di quanto scritto, un altro velo pietoso merita un'attenta analisi quanto del tutto semplice. Da quanto tempo a Lucca manca il comandante di Polizia Municipale? Da quanto tempo la dott.ssa Antonella Manzione risulta in aspettativa che oltretutto l'attuale amministrazione ha recentemente rinnovato? - domanda Fratelli d'Italia - Sarebbe una forma di serietà e soprattutto di rispetto che la stessa desse un taglio a questo tentennamento, per dare definitivamente un assetto concreto sia al comando di Polizia Municipale, sia a tutta la cittadinanza. E quindi che allora si dimetta da un incarico che non può più portare avanti, dedicandosi definitivamente agli incarichi di Roma e/o Firenze o quelli che siano, lasciando finalmente il passo a qualcuno che si possa occupare della nostra città.

Ed intanto il crimine aumenta, la sfiducia cresce, e la paura prende il sopravvento. E questi sono i risultati del lavoro dell'assessore alla sicurezza Francesco Raspini e di tutta la giunta comunale che dovrebbe operare per il bene dei cittadini? Ed è di ieri pomeriggio una rapina ad un signore che stava camminando tranquillo sul marciapiede di viale Castracani, spintonato, gettato a terra e rapinato del borsello a tracolla, solo per fare un esempio. La criminalità imperversa senza scrupoli e qui il nostro assessore pensa a sequestrare di tanto in tanto i centesimi ai migranti richiedenti asilo fuori dei negozi. Tagliando corto con esempi e riferimenti disarmanti e di puro sgomento, FdI Lucca invita, anzi, a questo punto prega codesti signori a fare finalmente qualcosa di concreto, ricordando loro nuovamente che - concludono - la sicurezza verso i propri cittadini non è un gioco".