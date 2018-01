Politica



FdI Lucca, mercoledì al via i "Dipartimenti Territoriali"

venerdì, 19 gennaio 2018, 18:35

Prenderanno il via da mercoledì pomeriggio prossimo 24 gennaio, presso la sede FdI di viale Cavour al numero 233, le attività dei "Dipartimenti Territoriali", ovvero i punti di ascolto periodici, rivolti alla cittadinanza per raccogliere suggerimenti, iniziative, problematiche, proteste e quanto altro da presentare al consiglio comunale per voce e mano del consigliere locale Nicola Buchignani. Ideati a fine della scorsa estate nel proprio programma di lavoro, i "Dipartimenti Territoriali" del gruppo Fratelli d'Italia Lucca, sono stati suddivisi secondo i seguenti campi: Urbanistica-Lavori Pubblici-Edilizia-Scolastica-Viabilità, Affari Legali, Sociale, Commercio-Turismo-Cultura, Sicurezza del Territorio, Politiche Giovanili-Sport, Economia e Finanza-Partecipate. Tutti comparti cui il comitato locale affiderà ad una serie di professionisti del settore, i quali si metteranno appunto a disposizione della cittadinanza, andando a coprire quelle reali necessità dove l'attuale amministrazione non riesce o non vuole arrivare a sistemare. Fratelli d'Italia si dichiara per cui, anche con i propri dipartimenti, ulteriore portavoce presso questa amministrazione dei lucchesi che vorranno dire la loro, ma che non riescono a farsi ascoltare. Al via quindi, il primo step per mercoledì pomeriggio 24 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, dove l'iniziativa partirà con il settore "Affari Legali", nel quale due avvocati saranno a disposizione della cittadinanza, privati e aziende, per affrontare problematiche generali in ambito burocratico, tributario, lavorativo, e di contenziosi con l'Agenzia delle Entrate. Un servizio di consulenza completamente gratuito fornito alla cittadinanza, per venire incontro e dare una mano a chi non possa permettersi di affrontare ingenti spese legali.