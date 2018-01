Politica



FdI Lucca: "Ottimo avvio per l'iniziativa dei Dipartimenti Territoriali"

giovedì, 25 gennaio 2018, 18:22

Più che positivo l'inizio dei "Dipartimenti Territoriali", l'iniziativa a favore dei cittadini che il gruppo FdI ha messo a disposizione a favore di tutti. Come già comunicato in precedenza infatti, il progetto ha avuto inizio ieri pomeriggio mercoledì 24 gennaio presso la sede FdI di viale Cavour con lo sportello "Affari Legali", dove l'avvocato Antonio Marrone ha ricevuto diversi cittadini che gli si sono rivolti per cercare e richiedere assistenza legale su varie questioni legate a fisco, tributi e contenziosi con Agenzia delle Entrate. Un'iniziativa utile e rivolta a tutti, specie a chi non ha possibilità economiche per poter affrontare ingenti spese legali, in un'epoca dove purtroppo la crisi la fa da padrona e lo spesso muro di gomma della burocrazia italica spezza le gambe a chi non riesce a far sentire le proprie ragioni.

"Un aiuto concreto che FdI concede in forma del tutto gratuita ai suoi cittadini" - commentano soddisfatti gli esponenti del comitato locale di Fratelli d'Italia - "dove il nostro gruppo intende collaborare in fatto di sostegno verso la popolazione e cooperare con chi intende dare una mano per portare avanti le iniziative volte a migliorare la nostra società". Difatti i dipartimenti territoriali, ricordano dalla sede di viale Cavour, sono suddivisi in Urbanistica-Lavori Pubblici-Edilizia Scolastica-Viabilità, Affari Legali, Sociale, Commercio-Turismo-Cultura, Sicurezza del Territorio, Politiche Giovanili-Sport, Economia e Finanza-Partecipate, e sono a disposizione per fornire assistenza gratuita ma anche per raccogliere progetti e idee propositive da presentare poi in consiglio comunale per mano del rappresentante Nicola Buchignani. Mercoledì prossimo 31 gennaio, visto il considerevole numero di persone presentatesi ieri nella sede di viale Cavour, altro appuntamento sempre con "Affari Legali", mentre nelle settimane successive verranno poi ad aprirsi gli altri sportelli.