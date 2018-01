Politica



Fontana Torre Alta, botta e risposta Consani-Tambellini

mercoledì, 17 gennaio 2018, 01:38

di Eliseo Biancalana

La fontana di Torre Alta è stato uno dei temi affrontati nell'ultimo consiglio comunale. Sull'argomento ha infatti presentato un'interrogazione la consigliere comunale Cristina Consani (SìAmo Lucca) a cui ha prontamente replicato il sindaco Alessandro Tambellini.

"Premesso che il fine ultimo di una buona amministrazione dovrebbe (e sottolineo dovrebbe) essere quello di andare incontro alle esigenze della comunità che rappresenta, di ascoltare e di farsi carico delle istanze provenienti dai cittadini che vivono in centro, ma anche nelle periferie, e non quello di "visitare" queste ultime soltanto nei periodi di campagna elettorale facendo false promesse – ha esordito la consigliere Consani – su indicazione di un nutrito gruppo di abitanti raccomando al primo cittadino di riattivare nel più breve tempo possibile il flusso dell'acqua (proveniente dalla sorgente) della fontana storica ubicata in località Torre Alta, ormai chiusa dal 2012. La fontana rappresentava non solo una risorsa (veniva utilizzata infatti sia dai residenti del luogo, che riempivano la bottiglia da portare a casa per l'uso quotidiano, sia dai passanti, in particolare modo dai ciclisti, per dissetarsi sul posto), ma anche un punto di riferimento, un luogo di incontro importante per gli abitanti di una zona in cui i luoghi di aggregazione non sono così diffusi". A sostegno della richiesta la consigliere ha allegato circa 140 firme raccolte assieme al consigliere comunale di Pescaglia Sauro Consani (nellafoto con la sua collega di Lucca), presente anche lui alla seduta.

Immediata la replica del primo cittadino. "È una questione non vecchia, vecchissima – ha osservato – siamo già intervenuti sul fatto". A detta del sindaco il problema è la presenza di funghi nell'acqua, che fanno sì che la Geal non ritienga di doverne consentire la fruizione pubblica. "La nostra attenzione sul territorio c'è, ma con dei vincoli precisi" ha proseguito Tambellini, garantendo però che se in futuro si presenteranno le caratteristiche qualitative necessarie, la fontana sarà riattivata.