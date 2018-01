Politica



Giorgi (M5S): "Bando revocato, volete dirci le motivazioni politiche vere?"

venerdì, 5 gennaio 2018, 09:34

Laura Maria Chiara Giorgi del Movimento Cinque Stelle di Lucca chiede all’amministrazione le motivazioni politiche vere sulla decisione relativa alla volontà di revocare il bando di gara per la individuazione del gestore del servizio gas a livello di Atem.



“Il 30 dicembre 2017 – esordisce -, Sulla GU Europea, è stato pubblicato l'avviso che riportava la revoca del bando di gara, fatta dal comune di Lucca, per la individuazione del gestore del servizio gas a livello di Atem( Lucca 101), gara aperta con Determina n. 2519 del 28 dicembre 2016. Con questa determina del 2016, l'amministrazione indisse la procedura ristretta per l'affidamento in concessione del Servizio di distribuzione del gas naturale per l'ATEM Lucca per il periodo di dodici anni (12), per un importo contrattuale stimato di € 318.013.946,20 corrispondente ad un valore annuo del servizio stimato in € 26.501.162,18”.

“Con successivo atto dirigenziale – spiega - ( determina n. 142 del 2 febbraio 2017) il RUP pubblicò l'avviso attraverso il quale specificava che la Stazione Appaltante, ovvero l'amministrazione comunale lucchese, avrebbe individuato un nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione a decorrere dalla data di fine interlocuzione con l'Autorità dell'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (Aeegsi). Termine poi posticipato, con la determina 1822 del 27 ottobre 2017,al 31 agosto 2018. Nel frattempo mai nessuno si è occupato pubblicamente del ricorso al TAR presentato da Toscana Energia”.

“Errori procedurali – incalza -, probabilmente commessi, sia circa l'obbligo di attendere il risultato della verifica dell'Autorità per l'energia sullo scostamento Vir-Rab (art. 11 delibera Aeegsi 310/2014/R/gas), sia per l'esame del bando di gara da parte della stessa Autorità (art. 9.2 DM 12-11-2011, n. 226) non sono stati mai presi in considerazione”.

“Inoltre – prosegue - nel consiglio comunale del 28 dicembre 2017 sono state fatte tante chiacchiere, ma nulla è emerso in merito alle reali intenzioni dell'amministrazione sulla decisione (che poi scopriamo sulla GU Europa) relativa alla volontà di revocare il bando di gara. Il vice sindaco Lemucchi in quel consiglio dichiarò :"Sul tema abbiamo approvato una delibera sulla razionalizzazione in Consiglio dopo che un lavoro importante era già stato fatto per la sistemazione del gruppo Gesam......Ora abbiamo ripreso in mano la situazione e siamo in fase avanzata con l'operazione di scissione..."

“Ma insomma – conclude -, si sta costruendo un castello di carte alla faccia della cittadinanza lucchese? Volete dirci o no le motivazioni politiche vere di tutto questo agire? Ci volete dire perché continuate con la folle idea della scissine asimmetrica con le certe perdite in primis dei diritti dei lavoratori, e che mal si sposa con il bando appena ritirato? Sarà mica che il bando è stato ritirato perché incompatibile con quanto state facendo? Ci volete dire perché Toscana Energia continua per voi a essere un punto di riferimento nonostante vi abbia presentato ricorso al Tar?”