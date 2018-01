Politica



I consigli comunale e provinciale uniti nella memoria della Shoah

venerdì, 26 gennaio 2018, 18:51

di eliseo biancalana

Comune e provincia di Lucca hanno celebrato la giornata della memoria con un consiglio congiunto che si è svolto a palazzo Santini. Oltre alle autorità istituzionali sono intervenuti Paolo Molco, in rappresentanza delle comunità ebraiche e Luciano Luciani, per l'istituto storico della resistenza.

Ha introdotto la seduta congiunta il presidente Francesco Battistini, che ha esordito sottolineando l'importanza del momento. Ha poi elogiato le recenti parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In conclusione ha citato Primo Levi: "Tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo". È stata poi la volta del sindaco Alessandro Tambellini, che si è soffermato sul legame tra il fascismo e il nazismo, ricordando che il primo è stato di modello al secondo. "Le leggi razziali trovarono applicazione anche grazie alla collaborazione di molti italiani" ha detto a proposito dei provvedimenti emanati da Mussolini contro gli ebrei. Parlando della Costituzione, ha sottolineato l'importanza del valore dell'antifascismo. Il presidente della provincia Luca Menesini ha ricordato che il consiglio congiunto non è l'unica iniziativa in programma per la giornata della memoria (che cade il 27 gennaio) e ha affermato che bisogna lavorare sulla prevenzione affinché il passato non si ripeta.

È stata poi la volta degli interventi esterni. Molco ha ricordato le vicende dei suoi parenti, che furono sfollati sulle colline lucchesi e si salvarono grazie alla protezione dei preti. Ma c'è stato anche l'episodio di un suo zio che fu deportato ad Auschwitz, dopo esser stato tradito da delle famiglie vicine. "Siamo molto preoccupati per il clima che c'è adesso che ci riporta vicino alle leggi razziali" ha detto a proposito del presente, denunciando "piccole intimidazioni" verso le comunità ebraiche. Luciani si è invece posto il problema di come raccontare ai giovani la Shoah. Secondo il docente bisogna raccontare la storia quotidiana degli ebrei che furono vittime dello sterminio. Luciani si è particolarmente soffermato sulle atrocità compiute dai tedeschi sui bambini, parlando di "guerra del nazismo all'infanzia". Ha poi ricordato che la provincia di Lucca non rimase indenne dal clima delle persecuzioni, ma ci furono anche episodi positivi, tanto che ha proposto di riconoscere a Lucca il titolo di capitale di una resistenza civile non armata.

Erano presenti i rappresentanti della prefettura e delle forze armate. Quasi al completo la compagine dei consiglieri comunali, diversi invece gli assenti tra quelli provinciali.