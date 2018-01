Politica



Infrastrutture, accordo Regione-Governo, Baccelli (Pd): “Conferma definitiva di investimenti fondamentali, risultato di un forte lavoro di squadra”

venerdì, 12 gennaio 2018, 17:13

"Questa mattina a Firenze il ministro Lotti, nella sua qualità di segretario del Cipe, insieme al viceministro Nencini, all’assessore regionale Ceccarelli e al presidente Rossi, ha illustrato il quadro degli interventi infrastrutturali in Toscana finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e già deliberati dallo stesso Cipe. Giunge quindi la conferma definitiva di due importanti opere che riguardano la provincia lucchese: gli interventi per il ponte sul fiume Serchio per collegare la Ss 12 e la sp1 Francigena, dal valore di 15 milioni, dei quali 550 mila euro (destinati alla progettazione) sono già stati finanziati dalla Regione, mentre si aggiungono oggi 14 milioni 450 mila euro di risorse Cipe; la progettazione del II stralcio del Sistema tangenziale di Lucca, per un importo di 5 milioni. Si tratta della conferma di investimenti nazionali fondamentali per la lucchesia. Sono veramente soddisfatto, anche perché i risultati sono arrivati grazie a un forte lavoro di squadra svolto tra Regione, Comune e governo; un lavoro che consentirà di dare presto risposte ad alcune tra le esigenze più sentite dai cittadini, cioè quelle del miglioramento della mobilità e del sistema dei trasporti". Così Stefano Baccelli, consigliere regionale del Pd e presidente della commissione ambiente e territorio, commenta le notizie diffuse questa mattina nella conferenza stampa a Firenze sul quadro degli investimenti per le infrastrutture in Toscana.