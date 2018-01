Politica



La Lega dei lunghi coltelli

sabato, 27 gennaio 2018, 15:24

di aldo grandi

E' stata, inevitabilmente, la notte dei lunghi coltelli quella che ha condotto a sfornare le candidature della Lega in provincia di Lucca visto che, a quanto sembra e salvo eventuali modifiche dell'ultim'ora, i candidati sono tutti made in extra-Lucchesia. Nemmeno un volto noto salvo, forse, quello di Manuel Vescovi candidato terzo per il Senato e, comunque, non certo lucchese più o meno doc.

Alla camera sono stati individuati due candidati, nell'ordine l'economista Guglielmo Picchi (nella foto), 45 anni, fiorentino, ex Forza Italia e Donatella Legnaioli, 57 anni, nata a San Giuliano Terme, assessore nella giunta di Cascina presieduta dal sindaco leghista Susanna Ceccardi.

Al senato, la Lega ha scelto di presentare, nell'ordine, questi tre candidati: Alberto Bagnai, 55 anni, fiorentino, economista; Erika Stefani, di Valdagno, provincia di Vicenza, 46 anni, avvocato; infine Manuel Vescovi, già consigliere regionale alla Regione Toscana, 47 anni, di Padova.

La scelta della Lega, maturata ieri notte, ha destato polemiche tra coloro che si attendevano dei nomi made in Lucca o qualcosa del genere. Eliminato l'avvocato Massimiliano Baldini. Ha vinto, qualcuno ha detto, Susanna Ceccardi la cui assessore Legnaioli tenterà il grande salto. Da notare che Manuel Vescovi è stato sì candidato, ma come terzo nome in lista e con probabili difficoltà.