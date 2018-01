Politica



Le minoranze: “Gesam Spa: le strategie per il futuro siano determinate dal consiglio”

venerdì, 26 gennaio 2018, 13:22

“Gesam Spa: le strategie per il futuro siano determinate dal Consiglio”. Lo dichiarano in una nota congiunta i gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli D’Italia, Lega, Lucca In Movimento e Siamo Lucca a margine del consiglio comunale richiesto dalle minoranze su Gesam.



"Il documento – aggiungono i gruppi di minoranza- approvato dall’assemblea di Palazzo Santini prevede il coinvolgimento diretto delle commissioni consiliari per scegliere quale sia la strada più indicata per il futuro di Gesam Spa. Questo percorso segna la discontinuità con il passato dove le scelte riguardanti importanti e delicate partite come questa sono arrivate in consiglio dall’esterno già preconfezionate senza possibilità da parte degli eletti di incidere minimamente".



"Sono quattro le alternative – spiegano i capigruppo di minoranza- possibili da intraprendere: Gesam non partecipi alla gara del Gas, Gesam partecipi alla gara da sola, Gesam partecipi alla gara in Joint Venture, Gesam partecipi alla gara in ATI. Sarà la commissione con il supporto anche di esperti il luogo deputato a sviscerare i pro e i contro di queste possibili alternative".



"Questo obiettivo- concludono- è stato raggiunto grazie al fatto che abbiamo richiesto un consiglio straordinario su un tema di grande importanza per il territorio lucchese che altrimenti sarebbe stato discusso solo nelle segrete stanze di Palazzo Orsetti".