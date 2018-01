Politica



Luciano Cotrozzi (Cisl FP) boccia la sanità locale: “Direzione aziendale lontana dal territorio”

venerdì, 12 gennaio 2018, 16:03

“Gli interventi del presidente e vice presidente dell'Ordine dei Medici sono assolutamente condivisi da Cisl Fp dell' ambito territoriale di Lucca. Anche questo sindacato ha da anni contestato l'organizzazione del servizio sanitario regionale e il modello impostato per intensità di cure. Inspiegabile che la dove già era stato sperimentato sia stato ridimensionato se non addirittura annullato, mentre in Toscana si tende ad andare inesorabilmente e pericolosamente avanti su tale modello. La mancanza di attenzione da parte di chi governa la sanità pubblica al territorio , con scarsi investimenti sia di personale che economici e strutturali, porta inevitabilmente a creare problemi sui presidi ospedalieri. Se a ciò si aggiunge la carenza di personale, appare chiaro il perché le cose non funzionano. Una direzione aziendale troppo distante dai singoli territori porta inevitabilmente a sentirci, almeno come ex asl 2 di Lucca, completamente abbandonati. Le decisioni vengono prese lontano da Lucca e CISL Fp si chiede quanto è conosciuta Lucca e quali sono i suoi bisogni da parte della direzione aziendale. Resta il fatto che il personale manca, le liste d'attesa sono lunghe, i posti letto non sono sufficienti e il servizio sanitario offerto alla comunità lucchese non soddisfa”.

“Ciò che disturba e fa irritare l'utenza è l'atteggiamento della direzione nei confronti delle critiche: mai una ammissione di accettazione delle stesse, è chi critica che ha sempre torto. L'ospedale S. Luca, nonostante i messaggi aziendali di funzionalità, è nei fatti uno stabilimento di cartapesta, con ripetuti interventi di manutenzione, piccolo per le esigenze della comunità lucchese e organizzato come una sorta di torre di Babele per l'assistenza alle varie e diversificate patologie. Molto meglio andava con l'ospedale Campo di Marte e la sua organizzazione che , non dimentichiamolo era dettata da una direzione che era addetta solo a gestire la sanità per Lucca. Dal 2016 invece, grazie alla invenzione delle tre mega Usl sul territorio toscano, la direzione è distante e, spiace dirlo, anche poco riconosciuta come tale, in quanto ha scarsa conoscenza delle problematiche locali e poco colloquio con i propri dipendenti”.

“A circa 4 anni dall'inaugurazione , l'ospedale S. Luca non ha già più senso di esistere. Occorre una riflessione da parte di vari soggetti, comitati, sindacali ma soprattutto politici perché si arrivi a decisioni importanti che possano garantire ai cittadini lucchesi una sanità pubblica veramente universale e solidaristica. Basta con poteri accentrati su pochi, ma più democrazia partecipativa e trasparenza, con presenza costante sul territorio lucchese”.