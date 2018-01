Politica



Luciano Cotrozzi: “I cittadini pagano le carenze della sanità, ma nessuno ne parla”

martedì, 23 gennaio 2018, 18:24

Luciano Cotrozzi della CISL FP torna a parlare della situazione della sanità a Lucca. “Come era prevedibile e come già sottolineato da CISL FP nel precedentecomunicato stampa, la direzione aziendale risponde alle osservazioniavanzate con il solito cliché: " critiche inopportune e sbagliateperché tutto funziona perfettamente". A CISL FP non sembra affatto. Ilproblema della carenza di personale, escluso che per la direzione, è evidente tanto che non si spiegano altrimenti i continui richiami inservizio per sostituire personale assente, così come non si spiegano igiorni di ferie non usufruire e i riposi saltati. Eppure per ladirezione va tutto bene. Per quanto concerne il sistema assistenzialeper intensità di cure, al di là di chi lo possa avere inventato, CISLFP continua a esprimersi in modo negativo, apprezzando invece i passiindietro fatti da altre realtà, considerando tale sistema nonfunzionante. Occorre un ritorno alle specializzazioni di reparto, dandocosì modo di lavorare meglio agli operatori e più assistenzaqualificata all'utenza. CISL FP da atto che , seppur con unaorganizzazione approssimativa, è solo grazie all'impegno, alla responsabilità e alle capacità degli operatori che possiamo averefiducia nel sistema. Sistema che comunque deve essere rivisto. Perquanto riguarda il S. Luca, la situazione è sotto gli occhi di tutti”.

“Spazi carenti, assenza di privacy per i ricoverati, problematiche legateai parcheggi per i dipendenti, posti letto insufficienti sono fattoriquotidiani con i quali ha a che fare chi deve fare ricorso all'ospedalecittadino. Spiace che, contrariamente a quanto accade nella vicinaVersilia, a Lucca i primi cittadini sono colpiti da un soporososilenzio”.