Mallegni riparte dal San Giorgio: "Sono l'unico che fa l'interesse dei lucchesi"

mercoledì, 31 gennaio 2018, 14:12

di eliseo biancalana

Esordio bagnato per il candidato del centrodestra per il collegio del Senato che comprende Lucca e Massa Carrara. Nonostante la pioggia, l'ex sindaco di Pietrasanta, Massimo Mallegni, non ha voluto rinunciare a far partire la campagna elettorale davanti al carcere di San Giorgio dove fu detenuto per un certo periodo a causa di alcune accuse da cui poi venne prosciolto.

"Ho pensato fosse necessario di tornare, questa volta con il sorriso, di fronte alle mura del San Giorgio" ha affermato il candidato, che ha spiegato che dietro questa scelta simbolica vi è una coincidenza di date: esattamente il 31 gennaio 2006, Mallegni faceva infatti il suo ingresso in carcere. "Sembrava un epilogo" ha detto con riferimento a quel giorno, e invece dopo sono venute la caduta delle accuse, la rivincita a Pietrasanta e ora la candidatura al parlamento. Ad affiancare il candidato nella sua prima uscita elettorale, il coordinatore provinciale di Forza Italia, Maurizio Marchetti, la consigliere comunale azzurra Simona Testaferrata, diversi esponenti locali del partito di Berlusconi e gli avvocati dell'ex sindaco. "Dal 2001 frequento i tribunali – ha ricordato Mallegni, – mi sono candidato ed è iniziata la mia carriera giudiziaria".

Il candidato ha quindi esposto il suo programma. "Primo obiettivo quello del territorio" ha detto, garantendo di voler portare nelle aule parlamentari la propria esperienza di amministratore. "Ho sempre preso voti guardando in faccia le persone" ha rivendicato. Altro tema caro al candidato è quello della giustizia. "Noi in Italia abbiamo più tribunali che magistrati, all'estero è il contrario" ha denunciato. Per quanto riguarda i carceri, Mallegni ha sostenuto la necessità di ristrutturarli e di costruirne di più, ma al tempo stesso ha detto che va riaffermata la certezza della pena. Sull'immigrazione ha criticato la prefettura e le risorse ingenti che vengono destinate all'accoglienza. "Con 43 milioni di euro investiti in mille abitazioni di edilizia popolare si risolverebbe la questione abitativa in tutta la provincia di Lucca" ha sostenuto, aggiungendo che gli immigrati andrebbero piuttosto aiutati nei loro paesi: "Io voglio invadere l'Africa, non con il mitra ma con la solidarietà". Su economia e lavoro, la priorità per Forza Italia è ridurre le tasse.

Oltre che nell'uninominale, Mallegni è anche candidato per Forza Italia nel proporzionale. L'ex sindaco ha ammesso che negli ultimi anni il partito di Berlusconi ha perso terreno sul territorio, ma l'auspicio è che FI torni a essere il primo partito a Lucca. A chi infine osserva che la sfida tra lui e Marcucci (candidato nell'uninominale per il centrosinistra) sarebbe poco significativa, perché infondo entrambi saranno comunque eletti in quanto candidati pure nel proporzionale, Mallegni ribatte di aver voluto lui la candidatura nel maggioritario. E garantisce che dedicherà molto tempo della propria campagna alla Media Valle, roccaforte elettorale del rivale.