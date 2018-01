Politica



Marco Santi Guerrieri (MNS): "La sicurezza si esercita con la competenza non con gli slogan"

lunedì, 22 gennaio 2018, 16:05

Sicurezza a Lucca, situazione preoccupante ed estremamente grave , ma attenzione che gli accadimenti non siano alla fin fine il modo migliore per propagandare pindariche e variopinte rappresentazioni pre- elettorali, che in questo momento paiono godere degli interessi di molti.

Marco Santi Guerrieri, presidente provinciale del Movimento Nazionale per la Sovranità, interviene in merito alla sicurezza dopo i fatti di cronaca che hanno visto coinvolte giovani donne, la scorsa settimana in pieno centro.

"Quanto accaduto alle due giovani donne, la scorsa settimana in pieno centro cittadino, seppur grave nei fatti e nelle modalità, altro non è che il proseguo cronologico di un film già visto - esordisce Marco Santi Guerrieri -.

Difatti presi i colpevoli abbiamo assistito nel risvolto dell’azione penale, all’uso della mano felpata a dispetto della tolleranza zero e del pugno di ferro come avrebbe invece dovuto essere verso chicchessia minacci la sicurezza individuale e collettiva ai danni dei cittadini .

Purtroppo c’e’ anche di peggio, infatti ad aggiungersi al perbenismo stucchevole dell’ amministrazione comunale lucchese che continua a far quadrato delle proprie posizioni di transigenza verso chi scuro di carnagione o semplicemente nomade permettendo l’attuale status quo, si evince un disperato sentore generalizzato che pare accasarsi nei fisiologici accadimenti del “meno male non e’ accaduto niente di grave” o “anche questa volta e’ andata bene” o ancor peggio “ tanto non ci si può fare niente” .

Parlo da cittadino e da Commissario provinciale del Movimento Nazionale per la Sovranità - prosegue Santi Guerrieri -. Varie le occasioni in cui la nostra militanza si è trovata ad affrontare soggetti poco raccomandabili.

Ma le azioni sul territorio sono sempre state affrontate utilizzando metodi dissuasivi , che mai hanno portato ad episodi di violenza anche se mirati contro lo spaccio di droghe in località Fossa Nera a Porcari ,piuttosto che alla Pieve di Santo Stefano a Lucca o in prossimità della stazione Ferroviaria cittadina. Ciò vale anche per le ripetute ispezioni nei campi nomadi cittadini che hanno condotto quando necessario all’intervento delle forze dell’ordine.

Però attenzione mai è stata fatta propaganda o millantate pseudo squadre dedite alla sicurezza dei cittadini. La sicurezza si esercita con la competenza coadiuvata dalla compartecipazione dei concittadini e non con gli slogan.

Non condivido pertanto e mi dissocio da quanto leggo nelle cronache cittadine circa l’uso inflazionato della parola “DESTRA” associata a soggetti che - conclude - ostentano posizioni o appartenenze politiche dedite all’ordine fai da te, che preciso, niente hanno a che fare con i dettami della destra storica o con i trascorsi Missini che difendo e che guidano la mia azione politica da sempre".